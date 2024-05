PHOTO DARKO VOJINOVIC, ASSOCIATED PRESS

(Prague) La Suède a écoulé une punition majeure avant de marquer trois buts dans un intervalle de 26 secondes en deuxième période et elle a vaincu la Lettonie 7-2, samedi, pour confirmer sa participation à la ronde éliminatoire du Championnat du monde de hockey.

Associated Press

Les Suédois, qui n’ont toujours pas tiré de l’arrière depuis le début du tournoi, ont conservé leur fiche parfaite après cinq matchs et dominent le groupe B.

La Lettonie a créé l’égalité 2-2 en deuxième période à Ostrava, mais a été incapable de profiter de sa chance quand Rasmus Dahlin a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour assaut. Le défenseur des Sabres de Buffalo avait ouvert le pointage en première période pour la Suède.

Fabian Zetterlund a ensuite marqué deux fois dans l’espace de 17 secondes en deuxième période. Neuf secondes plus tard, Joel Eriksson Ek a porté la marque à 5-2. Marcus Johansson a amassé un but et deux aides.

À Prague, la Suisse a aussi confirmé sa participation aux éliminatoires grâce à une victoire de 8-0 face au Danemark. Kevin Fiala a sonné la charge avec deux buts et une aide.

Nico Hischier a ouvert le pointage et a ajouté deux aides.

Cette victoire a permis à la Suisse de s’installer au sommet du groupe A avec 14 points. Le résultat a aussi confirmé la participation du Canada au tour éliminatoire.

Le Canada avait rendez-vous avec la Finlande plus tard samedi, avec une chance de ravir la tête du groupe A. La République tchèque affrontait la Grande-Bretagne, qui tente d’éviter la relégation.

Dans le groupe B, l’Allemagne croisait le fer avec la Pologne, puis la France affrontait la Slovaquie.