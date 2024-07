Lors d’un changement de régime au hockey, il est souvent question des laissés pour compte, de ces favoris de l’ancienne administration qui cadrent moins avec la nouvelle direction.

On parle moins des joueurs qui survivent à la transition. Évidemment, pour les piliers, la question ne se pose pas toujours, mais les joueurs de soutien peuvent quant à eux s’accrocher à la LNH ou être mis à l’écart selon l’identité du nouveau dirigeant et ce qu’il recherche.

À Columbus, Mathieu Olivier vit un tel changement de régime avec l’arrivée de Don Waddell comme directeur général. Le Québécois voit cependant des indices lui suggérant que son poste est relativement sûr malgré les circonstances.

Ça commence par le fait que Waddell l’a appelé « trois ou quatre jours après son embauche » pour prendre le pouls de l’équipe. Olivier demeure un joueur de profondeur, parfois relégué au rôle de 13e attaquant, un euphémisme pour qualifier un patineur laissé de côté. Mais qu’importe son statut, Waddell a jugé bon de, comme ça a déjà été dit sur une chaîne sportive québécoise, lui « tâter la perche ».

« Ç’a été une excellente conversation, a relaté Olivier, en entrevue téléphonique avec La Presse. On a parlé de ce qu’on doit améliorer. Il arrive de l’extérieur et doit prendre le pouls de l’équipe. Il avait des questions et on voyait les choses de la même façon. »

Olivier a une autre raison de garder espoir. À 6 pi 1 po et 222 lb, le physique de l’athlète de la rive sud de Québec l’a visiblement avantagé auprès de la nouvelle administration.

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mathieu Olivier

Juste en portant attention à ses décisions, c’est clair qu’il veut donner une certaine identité à l’équipe. Au repêchage, on n’a pris personne en bas de 6 pi 2 po. Ça en dit long sur son plan. Ça va être un virage complet à 180. Mathieu Olivier, des Blue Jackets de Columbus

Le contraste est en effet assez net. Le seul joueur de moins de 6 pi 2 po que les Jackets ont réclamé en juin était, ironiquement, un gardien (Evan Gardner au 60e rang). Leur 1er choix, Cayden Lindstrom (4e rang), est une pièce de 6 pi 3 po et 213 lb. Ils ont enchaîné au 36e rang avec le défenseur Charlie Elick, 6 pi 4 po et 202 lb, avant d’ajouter au 101e rang un autre arrière de 6 pi 4 po, Tanner Henricks, puis Luke Ashton qui, à 6 pi 7 po et 231 lb, n’a jamais dit non à une canisse d’épinards.

Ces décisions vont de pair avec ses deux embauches sur le marché de l’autonomie, soit Sean Monahan et Jack Johnson, deux autres colosses.

En revanche, lors des repêchages 2022 et 2023, près de la moitié (7 sur 15) des joueurs sélectionnés mesuraient moins de 6 pi.

Olivier espère donc trouver sa place dans cette nouvelle identité collective, tout en apportant sa contribution. L’an passé, malgré une utilisation modeste (54 matchs, temps de jeu moyen de 11 min 16 s), il a inscrit 12 points (5 buts, 7 passes). Son dossier de -4 était un des meilleurs parmi les membres permanents de l’effectif.

« Les grandes lignes, c’est que je fais partie du groupe de leaders et que mon opinion compte, ajoute-t-il. La leçon, c’est que oui, c’est une belle marque de confiance, mais il veut bâtir une équipe gagnante. Donc j’ai ce statut, mais je dois continuer à travailler pour améliorer et rester dans ce groupe. »

De bons mots pour Vincent

Pascal Vincent fait partie des victimes collatérales du changement d’administration, puisque Waddell l’a démis de son poste d’entraîneur-chef peu après son arrivée. Le Québécois a été embauché cette semaine par le Canadien afin de diriger le Rocket de Laval.

Si Vincent a pu avoir des accrochages avec des joueurs, Mathieu Olivier assure quant à lui avoir vécu une belle expérience pendant leurs trois ans ensemble (deux ans comme adjoint, un an comme entraîneur-chef). Il dit d’ailleurs l’avoir texté pour le féliciter lorsqu’il a eu vent de sa nomination à Laval.

PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pascal Vincent derrière le banc des Blue Jackets lors d’un match à Columbus, en février

« Sa porte était toujours ouverte. Si on avait quelque chose à lui dire, il était toujours facile d’approche, décrit Olivier. Il n’était pas gêné de prendre ses décisions. Des fois, il était d’accord avec nous et c’était oui. D’autres fois, c’était non. Comme joueur, tu ne peux pas demander plus qu’une porte ouverte et des attentes claires. »

Olivier rappelle qu’en raison des circonstances de son embauche, après le congédiement inattendu de Mike Babcock, Vincent était condamné à gagner une partie de poker sans avoir « une très bonne main ».

« Mais c’est un gars très juste qui prône beaucoup [la responsabilisation]. Il demande un standard et quand les joueurs ne le respectent pas, il a montré qu’il est capable de passer un message. »