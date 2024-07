Rafaël Harvey-Pinard a été opéré pour une fracture de la jambe, a annoncé le Canadien vendredi. L’équipe parle d’une absence de quatre mois pour l’attaquant.

C’est donc dire que Harvey-Pinard ratera au moins le premier mois de la saison à venir.

Aucun détail n’a été donné sur la blessure, mais on nous dit qu’il s’agit de la même jambe à laquelle il s’était blessé la saison dernière. Le 10 février dernier, il s’était tordu la jambe droite en entrant en collision avec son coéquipier Joel Armia, lors d’un match contre les Stars.

Cette fois, les circonstances de sa blessure demeurent inconnues et le CH n’a pas voulu en dire plus. En début de semaine, le blogue Tout sur le hockey rapportait cependant que Harvey-Pinard se serait blessé « dans un évènement sportif impliquant d’anciens et actuels joueurs du Rocket de Laval ».

La saison dernière, ralenti par deux blessures, l’athlète d’Arvida a été limité à 10 points (2 buts, 8 passes) en 45 matchs.

Son absence ouvrira encore plus les portes pour de jeunes ailiers en quête d’un poste au camp du Canadien. Derrière les joueurs établis que sont Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Alex Newhook (s’il est ramené à l’aile), Josh Anderson, Brendan Gallagher et Joel Armia, les options sont nombreuses.

Joshua Roy tentera de cimenter son poste après avoir causé la surprise en deuxième moitié de saison. Emil Heineman, peu convaincant à sa première audition l’an passé, voudra se reprendre, tandis que Michael Pezzetta souhaitera quant à lui conserver son poste parmi les 13 premiers attaquants du club.