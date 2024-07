Classique de golf Dominique Ducharme Quinze ans plus tard, la filiale du Junior frappe encore

(Joliette) Ils avaient la mi-trentaine et apprenaient le métier d’entraîneur avec les moyens du bord. Ou, dans les mots de Joël Bouchard : « On était trois dans un bureau à Verdun, à manger du poulet et à rire. »