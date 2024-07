PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ukko-Pekka Luukkonen est passé de troisième gardien des Sabres de Buffalo en début de saison 2023-2024 à leur possible solution à long terme devant le filet.

John Wawrow Associated Press

Le Finlandais de 25 ans a accepté un contrat de 23,75 millions de dollars US pour cinq ans, mercredi.

L’entente survient alors que Luukkonen, qui était joueur autonome avec compensation, devait aller en arbitrage salarial au cours des deux prochaines semaines.

Ce contrat assure une sécurité financière à long terme à un joueur dont l’avenir était incertain à Buffalo au cours des deux dernières années.

Pour les Sabres, cette entente a le potentiel de régler un problème à une position instable depuis l’échange de Ryan Miller aux Blues de St. Louis au cours de la saison 2013-2014.

Luukkonen a commencé la dernière campagne en tant que troisième gardien des Sabres et il a progressivement gravi les échelons devant la recrue Devon Levi et Eric Comrie.

En prenant le poste de gardien no 1, le 30 décembre, il a connu une séquence de 17-9-1 au cours de laquelle il a accordé 52 buts et réalisé quatre blanchissages.

Luukkonen a terminé la saison avec une fiche de 27-22-4, devenant ainsi le premier gardien des Sabres à remporter 27 matchs et à enregistrer cinq jeux blancs depuis les 31 victoires et six blanchissages de Miller en 2011-2012.

Il a terminé à égalité au huitième rang dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une moyenne de buts alloués de 2,57 et à égalité au deuxième rang pour les blanchissages.

La performance de Luukkonen a été considérée comme l’un des rares points positifs pour une équipe qui a prolongé sa séquence de saisons sans séries éliminatoires à 13, la plus longue du genre dans la LNH actuellement.

L’entraîneur-chef Don Granato a d’ailleurs été congédié au terme de la campagne. Il a été remplacé par Lindy Ruff, qui est de retour derrière le banc de l’équipe.

Luukkonen avait passé les trois saisons précédentes à faire la navette entre la LNH et la Ligue américaine, montrant une fiche de 20-19-6 dans le circuit Bettman.

L’athlète de six pieds cinq pouces sera l’un des deux gardiens des Sabres la saison prochaine. Levi et le vétéran James Reimer devraient lutter pour le poste de réserviste.