La fiche de Pascal Vincent sur le site Elite-Prospects commence par une saison chez les Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière. À l’autre bout de la fiche, on retrouvera maintenant une autre mention de Laval.

Vincent a été nommé mardi entraîneur-chef du Rocket. Une occasion de « rentrer au bercail », dans ses mots.

Vincent s’est entendu pour trois ans avec le club-école du Canadien, afin de succéder à Jean-François Houle, qui a subitement quitté son poste pour retourner dans la NCAA il y a un mois, même s’il venait de signer une prolongation de contrat.

« J’ai grandi à 10 minutes de la Place Bell, a rappelé Vincent, en visioconférence depuis Columbus. J’ai joué mon hockey mineur à Laval, mais je suis parti depuis longtemps. J’ai fait 9 ans au Cap-Breton, je suis revenu ici brièvement avec le Junior de Montréal pendant 3 ans et je suis reparti du Québec depuis 13 ans. »

Revenir est un privilège. Le timing était parfait, autant pour l’organisation que pour moi. Je suis un Lavallois pur. Pascal Vincent

C’est toutefois dans des circonstances particulières qu’il renouera avec la ville réputée pour le Carrefour Laval, les Galeries Laval et le Centre Laval. Le mois dernier, les Blue Jackets de Columbus et leur nouveau directeur général, Don Waddell, le congédiaient au terme de sa première saison comme entraîneur-chef dans la LNH.

Dans une entrevue au Columbus Dispatch, Waddell avait alors mentionné qu’il était incapable d’« ignorer » certaines choses qui s’étaient produites la saison dernière. On en comprend donc que ce n’était pas un cas d’incompatibilité entre Vincent et le nouveau patron, mais plutôt entre Vincent et ses joueurs.

Le quatrième pilote de l’histoire du Rocket a esquivé la question sur sa fin de séjour à Columbus. « Don s’est joint à l’organisation et a pris ce qu’il pensait être la meilleure décision. Je lui souhaite du succès. Moi, je me concentre sur le Rocket et le Canadien. Je commence un nouveau chapitre. »

Il aurait certes pu tenter de demeurer dans la LNH, d’autant plus que « retourner dans la Ligue américaine n’était pas une priorité, sauf si c’était avec le Rocket », précise-t-il. Mais nous voici à la mi-juillet, période de l’année où la plupart des équipes ont terminé leurs embauches.

« Les gens qui me connaissent savent que rester à la maison sans travailler aurait été difficile », a reconnu Vincent.

Les jeunes

Vincent a aussi fait jaser par sa gestion du développement des jeunes, notamment Kent Johnson, cinquième choix au total du repêchage de 2021. Vincent n’a pas fait de cas du statut de jeune premier de Johnson et l’a laissé de côté en début de saison ; un renvoi dans la Ligue américaine attendait ensuite l’attaquant. Yegor Chinakhov, un autre ancien choix de premier tour, a quant à lui fait part de son mécontentement en novembre, son agent évoquant même une transaction.

Questionné sur sa gestion des jeunes, Vincent a rappelé les circonstances exceptionnelles de son embauche – Mike Babcock a été congédié en catastrophe à quelques jours du camp.

« Si tu regardes ma feuille de route, c’est mieux de retenir mes années avec le Moose, a-t-il plaidé. Dans la Ligue américaine, tu dois aussi garder un œil sur le lendemain. Le but est que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Si on gagne la Coupe Calder à Laval dans l’intervalle, tant mieux. Mais le but ultime est la Coupe Stanley. Donc il faut déterminer comment préparer les jeunes en vue d’un rappel.

« De Columbus, ce que je peux dire, c’est que j’ai appris beaucoup. Ai-je fait des erreurs ? Bien sûr. Même si ça fait 30 ans que je coache, c’est un processus continu. »

C’était une année difficile, aucun doute, mais j’ai appris et grandi. Pascal Vincent

Bon nombre de joueurs qui sont passés sous ses ordres chez le Moose ont en effet obtenu leur permanence dans la LNH.

Les plus connus sont Kyle Connor (56 matchs sous Vincent) et Cole Perfetti (49 matchs), deux attaquants hautement doués, anciens choix de premier tour. Mais Mason Appleton (120 matchs), Brendan Lemieux (112 matchs), Jack Roslovic (97 matchs), le bon vieux Johnathan Kovacevic (75 matchs) et, brièvement, Brandon Tanev (23 matchs) ont également joué pour Vincent avec le Moose.

À Laval, il héritera d’un bassin d’espoirs intéressant. Les David Reinbacher, Logan Mailloux, Lane Hutson et Adam Engström, de même qu’Owen Beck, Luke Tuch et Sean Farrell, devraient théoriquement faire partie de son effectif, bien que Mailloux et Hutson puissent aussi viser un poste avec le grand club au camp.

Bref, Vincent aura une certaine matière première avec laquelle travailler. Ce sera à lui d’en soutirer le maximum, s’il souhaite atteindre son objectif de retourner un jour dans la LNH, « la meilleure ligue au monde ».

« C’est un privilège d’être dans la LNH. C’est le but ultime. Je ne cacherai pas que c’est également mon but. J’y ai goûté. Mais c’est un Pascal Vincent différent de quand je suis passé du junior à la LNH à l’époque. Éventuellement, est-ce que je veux retourner dans la LNH ? Oui. Mais mon objectif des trois prochaines années sera le Rocket. »

En bref Houle était-il le plan A ? PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Benoît Groulx L’expérience était visiblement un critère recherché par le Rocket dans cette démarche. Vincent arrive en poste fort de huit ans de métier dans la LNH et cinq dans la Ligue américaine. Et le collègue Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket à BPM Sports, avance que Benoît Groulx, un autre vieux routier de la LAH, a également été pressenti pour l’emploi. Sauf que Groulx était alors sur le point d’accepter l’offre du Traktor de Tcheliabinsk, dans la KHL. Là où ça devient particulier, c’est que Groulx a décroché ce poste au début de mai. Or, à ce moment, Jean-François Houle était toujours en négociations avec le Tricolore. Tout porte donc à croire que le Rocket a évalué plusieurs options avant de s’entendre avec Houle… Le comité de sélection PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Gorton Par ailleurs, au cours de sa conférence, Vincent a énuméré les membres de la direction qui ont participé à son processus d’embauche. Outre les noms évidents comme Jeff Gorton et John Sedgwick, directeur général du Rocket, on note que le conseiller spécial Vincent Lecavalier, le consultant Alex Burrows et le directeur du recrutement professionnel, Eric Crawford, ont été nommés par Vincent. « Je me suis dit : OK, ces gens-là ont un plan », a relaté Vincent.