(Calgary) La construction du nouvel aréna de 800 millions US des Flames de Calgary a commencé lundi. La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, ont participé lundi à la cérémonie de la première pelletée de terre de l’amphithéâtre qui remplacera l’un des plus vieux domiciles de la LNH, le Saddledome.

Bill Graveland La Presse Canadienne

Le nouveau bâtiment – qui s’appellera le Scotia Place – est construit à l’ombre du Saddledome et de son emblématique toit concave en forme de selle.

« Aujourd’hui est un grand jour pour Calgary. Après une décennie de discussions, Calgary inaugure la construction d’un nouveau centre d’évènements. […] Un projet qui promet de devenir la pierre angulaire de notre quartier des sports et des divertissements, a affirmé la conseillère municipale Sonya Sharp, présidente du comité chargé de superviser le projet.

« C’est un endroit où les rêves se réaliseront, où des champions seront créés et où notre communauté se réunira pour célébrer, se divertir et profiter. »

L’aréna fait partie d’un nouveau centre événementiel d’une valeur de 1,2 milliard et du quartier de divertissement, situé à proximité du centre-ville de la ville.

Le projet comprend la construction de places publiques et de lieux de rassemblement, de bars, de restaurants et de magasins, en plus du principal centre événementiel qui accueillera les Flames de Calgary ainsi que d’autres évènements sportifs et des spectacles.

La construction de l’aréna, qui aura une capacité de 18 400 places assises, devrait être achevée en 2027. À ce moment-là, le Saddledome sera démoli.

Le Saddledome est le domicile des Flames de Calgary depuis sa construction en 1983.

Le gouvernement de l’Alberta s’engage à investir un maximum de 330 millions pour les infrastructures du secteur, la démolition du Saddledome et une nouvelle patinoire communautaire qui aura 1000 places assises.

« Aujourd’hui, c’est un nouveau départ. Nous soulignons le début de la construction du nouvel aréna et du nouveau quartier événementiel et dévoilons une vision d’un centre-ville renouvelé et revitalisé », a déclaré Mme Smith.

La ville de Calgary investira 537 millions dans le projet et Calgary Sports and Entertainment, propriétaire des Flames, investira 40 millions dès maintenant, puis une moyenne de 17 millions par an pour les 35 prochaines années, les paiements augmentant de 1 % par année.

Seul le Madison Square Garden, domicile des Rangers de New York, est plus ancien que le Saddledome parmi les arénas de la LNH. L’enceinte des Rangers a toutefois été largement rénovée et modernisée il y a 10 ans.