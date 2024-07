Un aréna dans un centre commercial, une patinoire « molle, avec des trous », dans une semaine où la température a atteint les 37 degrés Celsius.

À première vue, ce n’est pas une description d’un environnement hockey idyllique. Mais Louis Leblanc et Pierre Dagenais n’en ont rien à cirer.

Les deux anciens du Canadien reviennent en effet de Chine, plus précisément de Guangzhou, mégalopole où ils ont enseigné leur sport pendant une semaine.

« J’en parlais avec Pierre, le hockey nous a amenés à plein de places dans le monde », rappelle Leblanc au bout du fil.

L’ex-choix de 1er tour a en effet joué en Slovaquie et en Suisse, sans oublier qu’il a fréquenté l’Université Harvard, notamment grâce à ses talents de hockeyeur. Dagenais, lui, a fait carrière en Finlande, en Russie et en Autriche après son passage dans la LNH.

Mais ce qu’ils y ont vécu n’avait rien à voir avec le dépaysement d’enseigner le hockey à 47 ados et préados chinois pendant une semaine, à raison de quatre heures par jour.

À son retour sur les bancs d’école il y a six ans, Leblanc s’était lié d’amitié avec un type natif de l’Empire du Milieu à Harvard. « On s’était dit qu’on voulait faire de quoi avec le hockey en Chine, raconte-t-il à La Presse, lundi, une semaine après son retour à la maison à Boston. On a essayé il y a six ans, mais ça n’avait pas mordu. Il m’a rappelé il y a 6 ou 12 mois pour me dire qu’une école voulait organiser un camp. »

L’école, c’est l’ISA International School, un établissement qui offre aussi des programmes de golf, d’escrime et de tennis, autant d’indices suggérant que la clientèle visée ne se fait pas des sandwichs au baloney pour souper.

« C’est une école internationale, donc ces joueurs-là parlaient anglais, décrit Leblanc. Mais c’était à peu près le tiers des joueurs. Les autres venaient du hockey mineur local, donc on avait une traductrice sur la glace qui expliquait et montrait les exercices. C’était assez spécial ! »

Installations approximatives

On le voit sur les photos, l’aréna où nos deux comparses enseignaient leur savoir n’était pas exactement dernier cri.

En Chine, la plupart des arénas sont dans des centres d’achat. La patinoire était au 2e étage. Il faisait très chaud dans l’aréna. Ce n’était pas idéal, mais on a fait ce qu’on avait à faire. Louis Leblanc

PHOTO FOURNIE PAR LOUIS LEBLANC Pierre Dagenais et Louis Leblanc, en arrière-plan, avec les participants à leur camp de hockey à Guangzhou

Le sport de Gilles Thibaudeau vient en effet loin dans la liste des intérêts en Chine. Le pays vient au 26e rang du classement mondial chez les hommes, au 12e rang chez les femmes. Ils ne sont que 10 786 des 1,4 milliard de Chinois à jouer au hockey, selon les données de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) pour 2022-2023.

La LNH a tenté une timide percée en 2017 et en 2018, en y présentant quatre matchs préparatoires. Le circuit n’y est toutefois pas retourné depuis. L’annulation de la présence des joueurs du circuit aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, en pleine pandémie, n’a évidemment pas aidé à développer le marché.

Cela dit, Leblanc y voit un potentiel de développement. « Avec le temps, je pense qu’ils pourront construire des arénas. Seulement à Guangzhou, c’est 25 millions d’habitants, c’est presque la taille du Canada ! Donc c’est une question de temps, estime le Montréalais. Certains Chinois font du sport pour avoir une porte de sortie pour étudier aux États-Unis. S’ils comprennent que le hockey peut les mener à un prep school ou un collège de Division I, ça va grossir. »

Amitié improbable

Le lecteur attentif aura par ailleurs noté que Leblanc et Dagenais ont peu en commun dans leur parcours. S’ils ont tous les deux porté les couleurs du Canadien, ils l’ont fait à cinq ans d’écart. Dagenais étirait sa carrière en KHL au moment où le Tricolore a repêché Leblanc.

C’est dans les matchs des anciens du Canadien qu’ils se sont connus « il y a deux ou trois ans », se souvient Leblanc. Puis, quand le fils de Dagenais, Maddox, hésitait entre la LHJMQ et le parcours américain, Leblanc s’est offert comme conseiller.

« Évidemment, je le poussais pour le collège !, admet Leblanc. Il est venu visiter des écoles, donc je l’ai aidé avec ça. Et à travers ça, j’ai développé une belle amitié avec Pierre. Il enseigne le hockey en Ontario, à World Elite. Quand ses joueurs ont besoin de conseils, Pierre me les réfère. »

Et pour des écoles de hockey, Dagenais était le complément idéal à Leblanc. « Je ne suis plus vraiment dans le monde du hockey, concède Leblanc. Jouer au hockey et l’enseigner, ce sont deux choses différentes. Pierre, on l’a vu avec son gars, sa recette fonctionne. »

Dans l’histoire de la LNH, seulement deux joueurs natifs de la Chine ont été repêchés : Kevin He en juin dernier, et Andong Song en 2015. On verra dans quelques années si des initiatives comme celles de Leblanc et Dagenais aideront à augmenter le contingent.