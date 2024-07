(Joliette) De Boisbriand à Syracuse, en passant par Laval et San Diego, Joël Bouchard et Daniel Jacob ont travaillé main dans la main. « Daniel, c’est mon ami, mon coach, je l’aime d’amour », s’est emporté Bouchard, rencontré jeudi à la Classique de golf Dominique Ducharme.

Après 10 ans, cette association a toutefois pris fin. Jacob a en effet quitté son poste d’adjoint de Bouchard à Syracuse afin de rentrer au Québec. Il revient chez le Rocket à titre d’adjoint, poste qu’il avait occupé de 2018 à 2021. Sauf que l’entraîneur-chef sera maintenant Pascal Vincent, et non pas Bouchard.

Jacob n’a pas parlé aux médias depuis son embauche, et il semble que ça restera ainsi jusqu’au camp d’entraînement. Dans l’intervalle, Bouchard a offert quelques détails sur la décision de son bon ami.

« Je perds un gros morceau, a soufflé Bouchard. Sauf que je comprends tellement sa situation familiale. Sa femme Danica, son gars Teo, je les aime d’amour. Teo, je le connais depuis toujours. La situation familiale va toujours prendre le dessus. Ça s’est fait dans l’amour et la compréhension. »

Bouchard ne garde aucune rancœur parce que Jacob a pris sa décision « pour les bonnes raisons ». « J’ai vu Daniel loin de sa famille, sauter dans l’auto aux petites heures du matin, pour aller voir son gars pratiquer, pour aller voir sa femme. J’ai vu sa femme sauter dans l’auto pour venir le voir à Syracuse. Le hockey est très demandant et je veux que Dan et sa famille soient heureux. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Jacob, Joël Bouchard et Alexandre Burrows en 2018

« Là, il va travailler avec Pascal, il est choyé, c’est un coach de première classe. Moi, je vais travailler avec J.D. Forrest, qui est entraîneur dans la Ligue américaine depuis des années. Je vais apprendre de nouvelles choses. »

On devine que la décision de Jacob était difficile, mais Bouchard a rappelé les sages paroles de Lou Lamoriello. « Il m’a déjà dit : sais-tu pourquoi on appelle ça des décisions difficiles ? Parce que souvent, ce sont les seules décisions qu’on peut prendre. »

Bouchard a pris soin de remercier Julien BriseBois, directeur général du Lightning, et le Canadien. « Bouger aussi rapidement pour faciliter la vie à tout le monde et aider une famille, c’est extraordinaire », a dit l’homme de hockey.

Bouchard reprendra quant à lui le collier l’automne prochain pour une deuxième saison à la barre du Crunch. La première campagne s’est conclue par une élimination en quarts de finale des séries de la Coupe Calder.

« Julien [BriseBois] aime dire qu’il est chanceux, mais il est compétent et ce n’est pas un hasard s’il a gagné la Coupe deux années de suite. Je connaissais toute la gang avant, mais travailler avec eux, c’est au-delà de mes attentes. La communication est bonne, ils ont un plan, on s’occupe de nos affaires. J’ai été là parce que ça me parlait, pas parce que je me sentais obligé de coacher. »