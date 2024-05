(Prague) Brandon Hagel a dénoué l’impasse en troisième période et le Canada a surmonté un pénible début de match pour finalement vaincre la Finlande 5-3, samedi, au Championnat mondial de hockey.

La Presse Canadienne

La Finlande a décoché les 12 premiers tirs au but de la rencontre et inscrit les deux premiers buts. Le Canada a toutefois renversé la vapeur et comblé des retards de 2-0 et 3-2 avant de s’imposer.

Owen Power a récolté un but et deux aides, et son coéquipier chez les Sabres de Buffalo Dylan Cozens, un but et une aide, tandis que Brandon Tanev et Dawson Mercer, dans un filet désert, ont également touché la cible pour le Canada. John Tavares a amassé deux aides et Jordan Binnington a stoppé 29 tirs.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS John Tavares (91) et Brandon Hagel (38)

Le Canada a rejoint la Suisse en tête du groupe A avec 14 points chacun. La République tchèque pouvait grimper au sommet plus tard samedi avec une victoire en temps réglementaire contre la Grande-Bretagne.

Cependant, la Suisse et le Canada sont déjà assurés d’une participation à la ronde éliminatoire.

Du côté de la Finlande, Jesse Puljujarvi a réussi un doublé et Valtteri Puustinen a aussi marqué. Harri Sateri a effectué 17 arrêts.

Le Canada a perdu les services du défenseur Bowen Byram tard en deuxième période, quand il a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour un coup de bâton dans l’entrejambe de Puljujarvi.

L’attaquant finlandais a aussi été puni sur la séquence et le Canada a profité de la portion de jeu à quatre-contre-quatre pour créer l’égalité 3-3. Power a reçu une belle passe de Cozens et a déjoué Sateri du côté du bouclier.

Hagel a donné les devants au Canada pour une première fois dans le match à 11:32 du dernier tiers. Après avoir appliqué un bel échec-avant, il a profité d’une passe de Tavares pour glisser la rondelle dans une cage béante. Pierre-Luc Dubois avait rejoint Tavares, complètement seul dans l’enclave.

Binnington a fermé la porte par la suite, réalisant quelques bons arrêts avant de voir Mercer porter le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 21 secondes à écouler au cadran.

Le Canada, champion en titre du tournoi, jouera son prochain match dimanche contre la Suisse.