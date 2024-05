(Prague) Dylan Cozens a marqué en infériorité numérique et le Canada, champion en titre du Championnat du monde de hockey, a vaincu la Norvège 4-1 lors d’un match préliminaire, jeudi.

La Presse Canadienne

Après avoir accordé cinq buts en troisième période lors d’une victoire de 7-6 en prolongation contre l’Autriche mardi, le Canada n’a laissé que peu de chance aux Norvégiens.

Brandon Tanev, Andrew Mangiapane et Jared McCann ont également marqué pour le Canada, qui a dominé la Norvège 33-6 au chapitre des tirs au but.

Nico Daws a obtenu son premier départ après que Jordan Binnington et Joel Hofer eurent connu des difficultés plus tôt dans le tournoi. Il a réalisé cinq arrêts et a obtenu une mention d’aide sur le but dans un filet désert de McCann.

Stian Solberg a marqué pour la Norvège, tandis qu’Henrik Haukeland a effectué 29 arrêts.

Cette victoire a permis au Canada de conserver la première place du groupe A avec 11 points en vertu de trois victoires en temps réglementaire et une autre en prolongation. La Suisse compte également 11 points en quatre matchs, mais le Canada a l’avantage au bris d’égalité avec un meilleur différentiel de buts.

Le Canada affrontera la Finlande, samedi.