(Prague) Le capitaine John Tavares a marqué après 15 secondes de jeu en prolongation pour sauver ses coéquipiers d’une gênante défaite face à l’Autriche, finalement vaincue 7-6 au Championnat du monde de hockey.

La Presse Canadienne

Tavares a rapidement mis fin au débat, s’emparant du disque en zone neutre avant d’entrer en zone autrichienne et décocher un boulet qui a déjoué David Madlener.

Il y a fort à parier que personne sur le banc canadien ne croyait un tel coup d’éclat nécessaire après 40 minutes de jeu, alors que les champions en titre menaient 6-1. Mais l’Autriche a explosé avec cinq buts en troisième.

Marco Rossi a marqué le but égalisateur avec 49 secondes à faire en troisième. L’Autriche avait alors retiré Madlener pour profiter d’un patineur supplémentaire.

Si l’Autriche avait marqué en prolongation, elle aurait réussi le plus important retour de l’histoire du Mondial et inscrit sa première victoire contre le Canada dans ce tournoi.

Le Canada a amorcé ce match avec une fiche de 10-0-1 avec un différentiel de buts de 68-7 face à l’Autriche. Leur dernier duel avait eu lieu aussi à Prague, au Mondial 2015, alors que le Canada l’avait emporté 10-1.

Connor Bedard a marqué son cinquième but du tournoi pour les vainqueurs. Le Canada compte huit points en trois rencontres et occupe le premier rang du groupe A, à égalité avec la Suisse.

Tavares, Pierre-Luc Dubois et le défenseur du Canadien de Montréal Kaiden Guhle ont tous trois marqué un but et ajouté un aide. Dylan Cozens, Bowen Byram et Jared McCann ont aussi marqué pour le Canada. Jordan Binnington a éprouvé des ennuis devant le filet, allouant cinq buts sur neuf lancers en troisième, pour six en 21 au total.

Peter Schneider a marqué deux fois et ajouté une aide pour l’Autriche. Dominic Zwerger a aussi récolté trois points, marquant une fois. Benjamin Nissner et Benjamin Baumgartner ont inscrit les autres buts. Madlener a stoppé 42 lancers.

Le Canada affrontera la Norvège jeudi.