Les Blue Jackets de Columbus ont confirmé l’embauche de Dean Evason à titre de nouvel entraîneur-chef, lundi après-midi.

Stephen Whyno Associated Press

Âgé de 59 ans, Evason deviendra le troisième entraîneur-chef de l’équipe en autant de saisons, en excluant Mike Babcock, qui a été embauché et qui a ensuite démissionné de son poste en septembre 2023.

Les Blue Jackets étaient la dernière équipe de la LNH à ne pas avoir d’entraîneur-chef. Ils ont indiqué qu’Evason avait signé un contrat de plusieurs années.

Le nouveau directeur général des Blue Jackets, Don Waddell, a congédié Pascal Vincent peu de temps après avoir pris les rênes du département des opérations hockey.

« Dean a passé plus de deux décennies dans cette ligue en tant que joueur, entraîneur adjoint et entraîneur-chef. Je crois que son expérience, jumelée à l’extraordinaire personne qu’il est, lui permettra de soutirer le meilleur de ses joueurs et nous placer dans une position d’avoir du succès », a dit Waddell par voie de communiqué.

Evason a dirigé le Wild du Minnesota pendant des parties de cinq saisons avant d’être congédié et remplacé par John Hynes en novembre. Il s’agira de son deuxième mandat d’entraîneur-chef dans la LNH.

« Il y a un très bon noyau et beaucoup de jeunes joueurs talentueux dans cette équipe, a affirmé Evason. J’ai hâte de travailler avec ce groupe et de nous aider à devenir une formation qui joue extrêmement dur et qui compétitionne au plus haut niveau. »

Evason a présenté une fiche de 147-77-27 comme entraîneur-chef dans la LNH. Il avait été finaliste pour l’obtention du trophée Jack Adams en 2020-21. Il a guidé le Wild vers une apparition en séries lors de chacune de ses quatre premières saisons à la barre de l’équipe.

Choix de cinquième ronde des Capitals de Washington lors du repêchage de 1982, Evason a amassé 139 buts et 233 aides en 803 matchs dans la LNH. Il a aussi porté les couleurs des Whalers de Hartford, des Sharks de San Jose, des Stars de Dallas et des Flames de Calgary.