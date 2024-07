C’est mardi matin que la planète hockey a appris que Pascal Vincent devenait le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval.

Sylvain Favreau, lui, avait beau être impliqué dans ce processus d’embauche, il ne l’a pas tellement su en avance. C’est « tard lundi soir » que John Sedgwick, directeur général adjoint du Canadien et directeur général du Rocket, a appelé Favreau pour l’informer qu’il n’avait pas été retenu.

S’il y a une preuve que Favreau, entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, a été dans le coup jusqu’à la fin, elle est là.

« Je suis super content d’avoir fait partie du processus. Ça ajoute à mon bagage. Je sais que je suis prêt pour le prochain niveau, affirme Favreau, en entrevue téléphonique avec La Presse mercredi midi. Ça viendra quand ça viendra. Je ne suis pas amer ou déçu. Je suis super content de mon expérience. »

L’homme de 46 ans arrivait dans ce processus le vent dans les voiles. Il a mené les Voltigeurs à la conquête du trophée Gilles-Courteau la saison dernière, et donc à une participation à la Coupe Memorial. Auparavant, en 2022-2023, il était à la barre des Mooseheads d’Halifax, qui se sont inclinés en six matchs en finale de la LHJMQ.

« Avec les deux saisons que je viens d’avoir, c’est normal d’avoir plus d’attention, estime Favreau. Mais je suis super content d’avoir été approché par le Canadien. C’est une organisation de grande classe. Je me sens prêt, je sais que mon tour va venir. Mais je suis super heureux à Drummondville, de travailler avec un DG comme Yanick Lemay, et avec tous les membres de l’organisation. »

Été occupé

Le nom de Favreau circule de plus en plus. Il y a deux semaines, Hockey Canada le nommait entraîneur adjoint de Dave Cameron pour le prochain Championnat du monde junior, en décembre. Favreau avait occupé le même poste l’an dernier à la Coupe Hlinka-Gretzky, un des principaux tournois des moins de 18 ans.

Ce printemps, il a en outre été approché par les Americans de Rochester, club-école des Sabres de Buffalo, qui cherchaient eux aussi un nouveau pilote. Cela dit, la Coupe Memorial s’est conclue le 2 juin, et les Americans ont annoncé leur nouvelle embauche, Michael Leone, quatre jours plus tard.

« Ils étaient déjà pas mal avancés dans leurs démarches. C’était plus pour apprendre à se connaître », note notre homme.

En plus de ces processus d’embauche, Favreau a participé au camp de développement des Predators de Nashville, où il était entraîneur invité. Avec le recruteur Jean-Philippe Glaude et l’entraîneur d’habiletés Sébastien Bordeleau, cette organisation a ses antennes au Québec depuis des années.

Les liens de Favreau sont d’ailleurs forts avec l’organisation, qui a repêché au fil des ans Zachary L’Heureux (2021) et Dylan MacKinnon (2023), deux joueurs qui évoluaient alors sous ses ordres à Halifax. Il s’agissait de sa première invitation à un camp de la LNH.

Cette invitation est toutefois arrivée au moment où il était en pourparlers avec le Canadien. La situation peut paraître inconfortable de l’extérieur, mais Favreau assure qu’il n’en était rien.

« J’ai reçu l’invitation et je n’avais aucune garantie à Laval, a rappelé le Franco-Ontarien. Pour moi, c’était deux choses distinctes. C’était une super belle expérience. Quand Montréal m’a contacté, j’ai été transparent et j’ai dit que j’avais cette invitation. Et de leur bord, ils comprenaient qu’on était dans un long processus. »

La fin du processus d’embauche du Rocket permettra à Favreau de respirer un brin. Lui-même se perdait dans ses allées et venues des dernières semaines, de Saginaw à Nashville, en passant par Drummondville et son coin de pays dans la région d’Ottawa.

De bons mots pour Vincent

Favreau avait par ailleurs de bons mots pour Pascal Vincent, « un super bon choix, un coach exceptionnel », dit-il.

Il ne connaît pas intimement le nouveau pilote du Rocket, mais Marty Johnston, un ami d’enfance, a été l’adjoint de Vincent chez le Moose du Manitoba de 2017 à 2021.

Du reste, il se souvient lui avoir parlé au repêchage 2018 à Dallas, à l’occasion d’un symposium d’entraîneurs. « Je venais de commencer à Halifax, et il m’avait partagé ses expériences, comment sa carrière avait commencé. Il n’était pas obligé de le faire. Je le connais peu, mais c’est ce que j’ai vu cette fois-là, c’est un gars généreux de son temps. »