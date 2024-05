(Edmonton) Evan Bouchard et Ryan Nugent-Hopkins ont chacun inscrit un but et deux aides, Connor McDavid a obtenu trois mentions d’aide et les Oilers d’Edmonton ont battu les Canucks de Vancouver 5-1, samedi soir, pour forcer la présentation d’un match ultime dans leur série de deuxième tour.

Shane Jones La Presse Canadienne

Le gagnant du septième match, lundi soir, affrontera les Stars de Dallas en finale d’Association Ouest.

« J’ai trouvé que nous avons joué avec vitesse, avons joué du hockey plus propre et plus efficace avec la rondelle, a dit McDavid. Nous avons fait du bon travail pour avoir le meilleur sur eux et garder la rondelle active. »

Dylan Holloway, Zach Hyman et Evander Kane ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers.

Nils Hoglander a marqué le but des Canucks, qui tentaient d’atteindre la finale de l’Ouest pour la première fois depuis 2011.

Leon Draisaitl a repéré Holloway, qui a ouvert la marque après huit minutes de jeu au premier vingt. Holloway a déjoué le gardien Arturs Silovs entre les jambières pour inscrire son troisième filet des séries.

Pour Draisaitl, il s’agissait de son 11e point lors des présentes séries, lui qui s’est inscrit sur la feuille de pointage dans les 11 matchs éliminatoires des Oilers jusqu’ici.

Hoglander a égalé le score moins de deux minutes plus tard pour les visiteurs.

Les deux équipes n’ont obtenu que quatre lancers au filet adverse après 20 minutes.

Hyman a redonné les devants aux Oilers avec son 10e but des séries.

Avec 8 : 40 à disputer en deuxième période, Bouchard a touché la cible avec son cinquième but et 17e point du bal printanier. Sur le but, McDavid est devenu le 10e joueur de l’histoire de la LNH à enregistrer trois saisons de suite avec au moins 20 points en séries.

Nugent-Hopkins a porté le score à 4-1 tôt au dernier tiers, alors que McDavid a récolté sa troisième mention d’aide du match.

Kane a complété le score avec sept minutes à faire, à l’aide d’un tir des poignets dans les instants après la mise en jeu.