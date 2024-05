(Vancouver) J. T. Miller a marqué dans la dernière minute de jeu en temps réglementaire et les Canucks de Vancouver ont battu les Oilers d’Edmonton 3-2 dans le cinquième match de leur série, jeudi soir.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Les Canucks ont pris les devants 3-2 dans cette série de deuxième tour de l’Association Ouest. Le sixième match sera disputé samedi, à Edmonton.

Carson Soucy et Phillip Di Giuseppe, les deux de retour dans la formation, ont aussi trouvé le fond du filet pour les Canucks.

Soucy a raté le cinquième duel en raison d’une suspension, alors que Di Giuseppe n’était pas de la partie pour des raisons personnelles.

Evander Kane a ouvert la marque pour les Oilers tôt en première période et Mattias Janmark a touché la cible avant la fin de l’engagement.

Arturs Silovs a repoussé 21 tirs pour les Canucks. De son côté, Calvin Pickard a bloqué 32 rondelles.

Leon Draisaitl a passé le disque à Kane de derrière le filet et ce dernier a inscrit son troisième but des séries, à 4 : 34 du premier vingt. Avec une mention d’aide sur le but, Draisaitl a prolongé sa séquence de matchs en séries avec au moins un point à 10, soit tous les matchs des Oilers jusqu’ici en séries 2024. L’attaquant a inscrit huit buts et 13 aides en 10 rencontres.

Soucy a égalé la marque à 17 : 27 de jeu, mais les Oilers ont repris les devants 33 secondes plus tard lorsque Janmark a trouvé le fond du filet.

Di Giuseppe a ramené les deux équipes à égalité avec son premier filet des séries, tôt en deuxième période.

Miller a joué les héros pour les Canucks en marquant le but de la victoire avec 31,9 secondes à jouer. Pius Sutter a d’abord décoché un tir qui a dévié sur le patin d’Elias Pettersson, pour ensuite frapper le poteau. Miller a récupéré la rondelle pour marquer et procurer la victoire aux siens.