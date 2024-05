(Vancouver) Le défenseur Evan Bouchard a marqué en prolongation et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Canucks de Vancouver 4-3, vendredi, pour créer l’égalité 1-1 dans cette série.

La Presse Canadienne

Bouchard a effectué un tir vers le filet que Ian Cole a fait dévier dans son propre filet et les Oilers ont battu les Canucks pour une première fois cette saison.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont chacun inscrit un but et ajouté trois aides dans la victoire. Les deux joueurs comptent respectivement 17 et 16 points en sept matchs éliminatoires jusqu’ici.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid et Leon Draisaitl

Mattias Ekholm a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Oilers et Stuart Skinner a effectué 16 arrêts.

Elias Pettersson, Brock Boeser et Nikita Zadorov ont fait bouger les cordages pour les visiteurs. Arturs Silovs a repoussé 27 lancers.

Les troisième et quatrième rencontres de la série auront lieu dimanche et mardi, à Edmonton. Les Oilers et les Canucks sont les deux seules équipes canadiennes toujours en lice.

Coup pour coup

Les Canucks ont pris les devants trois fois dans ce match, mais chaque fois, les Oilers ont riposté.

Pettersson a ouvert la marque avec un tir sur réception en avantage numérique. J.T. Miller lui a servi une passe transversale et le Suédois a inscrit son premier but des présentes séries à 4 : 14 de la première période.

Draisaitl représentait un cas douteux pour cette rencontre en raison d’une blessure. Il était de la formation des Oilers et il a créé l’égalité en supériorité numérique à 10 : 56 du premier vingt.

Bien placé dans l’enclave, il n’a eu aucune difficulté à marquer son sixième des séries lorsque McDavid lui a remis la rondelle.

Boeser a redonné l’avance aux Canucks tout juste après une mise au jeu. Il a fait dévier un tir de Carson Soucy après seulement 53 secondes de jeu en deuxième.

Ekholm a ramené les deux équipes sur un pied d’égalité seulement 23 secondes plus tard.

Zadorov a donné les devants aux Canucks pour la troisième fois de la rencontre lorsqu’il a surpris Skinner d’un tir d’un angle restreint à 18 : 17 de l’engagement médian.

McDavid a forcé la tenue d’une période supplémentaire en déjouant Silovs en échappée, à 5 : 27 de la troisième période.

Bouchard a ensuite tranché avec son 11e point des séries, après 5 : 38 de jeu en prolongation.