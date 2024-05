« Il y a probablement 35 joueuses dans la ligue actuelle qui s’en vont chez elles ou qui devront aller jouer en Europe. Et sur les 35 qui vont les remplacer, c’est très possible que, pour certaines, ce soit terminé dans un an. »

Au bout du fil, Pascal Daoust, directeur général de l’équipe de New York dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), ne fait pas de détour : en raison du repêchage qui aura lieu dans quelques semaines, toutes les équipes sont appelées à changer de visage. Une bonne nouvelle pour le niveau de compétition du circuit ; une moins bonne pour la centaine de joueuses dont le contrat arrivera à échéance à la fin du mois de juin.

Les directeurs généraux n’ont pas encore reçu l’autorisation de la ligue d’accorder de nouveaux contrats à leurs joueuses. Celles qui avaient conclu des ententes de deux ou trois ans avant la saison inaugurale n’ont pas à s’en soucier. Or, elles représentent moins de la moitié des gardiennes, défenseuses ou attaquantes de la LPHF.

Théoriquement, les dirigeants doivent attendre l’ouverture du marché des joueuses autonomes, après le repêchage, vers la mi-juin, pour commencer à conclure de nouveaux pactes avec leurs joueuses. Des discussions sont toutefois en cours avec la haute direction de la ligue pour ouvrir une fenêtre de signatures pré-repêchage.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Marie-Philip Poulin, Danièle Sauvageau et Kori Cheverie

En point de presse, vendredi, la directrice générale de l’équipe de Montréal, Danièle Sauvageau, a affirmé qu’il était « beaucoup trop tôt » pour établir qui restera et qui partira. « Le portrait va changer, a-t-elle prévenu. Mais aujourd’hui, ce serait inadéquat et irresponsable de ma part de faire des commentaires individuels sur les joueuses. »

En entrevue avec La Presse, elle a précisé que même dans les évaluations individuelles de fin de saison, qui ont eu lieu avec les joueuses jeudi, il n’avait pas été question de contrats.

« On attend des réponses de la ligue avant de négocier », a-t-elle dit.

Précarité

À Montréal, seulement neuf joueuses possédaient, en 2024, un contrat de trois ans (Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Kristin O’Neill, Maureen Murphy, Erin Ambrose et Ann-Renée Desbiens) ou de deux ans (Kennedy Marchment, Kati Tabin et Dominika Laskova).

Les 17 autres joueuses ayant disputé au moins un match possédaient un contrat d’une seule année. Même si on peut raisonnablement s’attendre à ce que certaines d’entre elles soient de retour, elles pourraient théoriquement toutes, recrues comme vétéranes, devoir aller jouer ailleurs, voire accrocher leurs patins.

Quelques joueuses de Montréal dans cette situation ont avoué qu’elles ressentaient, à un niveau ou à un autre, du stress lié à leur précarité.

« C’est la première fois que je vis ça », a souligné l’attaquante Gabrielle David, 24 ans, qui évoluait dans les rangs universitaires américains il y a un an à peine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Gabrielle David (8)

« Je ne suis pas prête à arrêter ma carrière, je suis encore jeune, a-t-elle ajouté. J’aimerais rester à Montréal, mais si l’opportunité n’est pas là, je vais regarder ailleurs. »

L’attaquante Catherine Dubois et la défenseuse Catherine Daoust, qui auront toutes deux 29 ans au début de la prochaine saison, se sont montrées réalistes. Les deux préféreraient poursuivre l’aventure dans la métropole, mais elles se disent déjà heureuses d’avoir pu faire partie de la formation inaugurale.

« Je suis reconnaissante de la chance qu’on m’a donnée », a résumé Dubois.

« Je ne pensais pas jouer assez longtemps pour voir cette ligue-là, a renchéri Daoust. On savait que ce serait une réalité avec laquelle composer. Je vais essayer de rejouer l’an prochain. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Catherine Dubois

C’est juste bon pour la ligue. On veut que la ligue soit meilleure, alors ce sont les meilleures joueuses qui vont faire les équipes. Catherine Dubois

Un casse-tête financier se profile par ailleurs au sein des directions des clubs, puisqu’avec des masses salariales appelées à rester virtuellement fixes, il sera difficile de concéder des augmentations aux joueuses établies. La situation sera d’autant plus complexe que de nouvelles vedettes s’apprêtent à faire leur entrée sur le circuit.

Surplus

Le repêchage, en effet, chamboulera l’état des forces dans la ligue.

Chaque équipe sélectionnera sept joueuses. Celles qui voulaient s’y rendre admissibles avaient jusqu’au 8 mai pour signaler leur intérêt. La liste n’a pas encore été distribuée aux équipes, mais elle pourrait contenir jusqu’à 150 noms, selon différentes estimations.

Des joueuses d’impact s’y retrouveront, notamment Sarah Fillier, jeune étoile de l’équipe nationale canadienne, tête d’affiche d’une cohorte de finissantes de grand talent issues de la NCAA. Se joindra à elle un fort contingent de joueuses européennes qui ont préféré attendre l’an 2 de la LPHF pour tenter leur chance en Amérique du Nord.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sarah Fillier (10), du Canada, poursuit la joueuse américaine Taylor Heise (27) lors des Championnats du monde de hockey, le 8 avril dernier

Pascal Daoust, DG à New York, calcule qu’environ 35 des 42 joueuses repêchées en juin ont d’« excellentes chances » de jouer dès 2024-2025. « Mais pas pour remplacer des filles de quatrième trio ou des sixièmes défenseuses, nuance-t-il. Elles pourraient prendre des chaises sur des premiers ou deuxièmes trios, et faire descendre des filles qui ont joué différents rôles cette saison. »

Cet influx de talent fera forcément perdre leur emploi à de nombreuses pionnières de la saison 1. Celles-ci, tout comme les nouvelles venues, repêchées ou non, qui échoueront à décrocher un poste au prochain camp d’entraînement, n’auront vraisemblablement pas de place où jouer.

Catherine Daoust et Ann-Sophie Bettez, de Montréal, ont suggéré, vendredi, que la ligue gagnerait éventuellement à créer une structure de clubs-écoles, comme dans la LNH.

Lors d’une conversation téléphonique avec La Presse sur ce même sujet, la semaine dernière, Danièle Sauvageau s’était montrée intriguée par l’idée, reconnaissant que les joueuses arrivées de l’université, à l’image des joueurs juniors repêchés par des équipes de la LNH, avaient besoin de temps pour se développer.

On comprend toutefois que ce n’est pas dans les cartons. Sur le même thème, Pascal Daoust a soulevé les complexes enjeux logistiques financiers liés à la création d’une ligue de calibre inférieur.

Les deux DG, sans se consulter, ont plutôt identifié deux solutions à court ou moyen terme pour gérer le surplus de personnel : l’Europe et l’expansion.

Plusieurs ligues féminines sur le Vieux Continent pourraient, de fait, servir de tremplin à des hockeyeuses nord-américaines. Si l’option peut sembler attrayante pour de jeunes joueuses, elle le serait moins pour des vétéranes. Catherine Dubois et Catherine Daoust ont toutes deux avoué, vendredi, qu’elles seraient prêtes à déménager pour jouer ailleurs dans la LPHF, mais qu’à leur âge, elles ne se voyaient pas quitter leur famille pour jouer outre-mer.

Vu le succès qu’a connu la LPHF cette saison, l’idée d’une expansion est évoquée depuis un moment déjà. Jusqu’ici, la ligue s’est montrée ouverte au projet, quoique circonspecte. Rien de concret n’est toutefois sur la table… pour le moment.

La ligue est-elle déjà prête à un élargissement de ses cadres ? « Je dis oui, sans bémol », a rétorqué Danièle Sauvageau. Sans rien prédire ni rien annoncer, Pascal Daoust s’est demandé si les choses ne pourraient pas changer « dans la prochaine année ».

Ce qui est acquis, c’est que des joueuses désirant jouer dans la LPHF, il y en aura beaucoup. Conséquemment, les candidates déçues seront, elles aussi, nombreuses.

« Je pense que ça fait partie du sport professionnel », a estimé avec justesse Marie-Philip Poulin.

C’est en effet la conséquence directe de l’établissement d’une véritable ligue, en bonne et due forme. Celle qui était attendue de très longue date, et qui est « là pour rester », a rappelé Laura Stacey.

Pour le pire, diront celles qui ne pourront plus ou pas y jouer. Mais surtout pour le meilleur.