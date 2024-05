(Prague) Le capitaine Brady Tkachuk a inscrit trois buts en avantage numérique et a ajouté une mention d’aide, propulsant les États-Unis vers une écrasante victoire de 10-1 contre le Kazakhstan, dimanche au Championnat mondial de hockey.

Associated Press

Cette victoire a permis aux Américains de grimper au deuxième rang du groupe B avec 13 points, un de plus que l’Allemagne, avec un dernier rendez-vous en ronde préliminaire à l’horaire contre la Lettonie mardi.

Johnny Gaudreau a récolté un but et quatre aides pour devancer Patrick Kane en tant que meilleur pointeur américain dans l’histoire du tournoi avec 43 points.

Matt Boldy a ajouté deux buts et quatre aides, Brock Nelson et Luke Kunin ont chacun amassé un but et une aide, tandis que Gavin Brindley et Kevin Hayes ont aussi touché la cible.

Alex Nedeljkovic a repoussé 13 tirs.

Les États-Unis ont marqué quatre fois dès la première période. Tkachuk a inscrit le deuxième but des siens durant un avantage numérique en faisant dévier un tir de Zach Werenski dans l’objectif. Il est revenu à la charge lors d’un autre avantage numérique, profitant d’un retour pour porter la marque à 4-0.

Tkachuk a complété son tour du chapeau quand il a inscrit le huitième but des siens. Il a fait mouche lors d’un autre avantage numérique grâce à un tir sur réception.

Alikhan Omirbekov a inscrit un but de consolation pour le Kazakhstan quand le pointage était de 9-0.

Dans le groupe A, l’Autriche a vaincu la Norvège 4-1 pour rejoindre la Finlande à égalité au quatrième rang.

Les quatre meilleures formations de chaque groupe accéderont à la ronde éliminatoire.

Plus tard dimanche, le Canada affrontait la Suisse dans un duel pour le premier rang du groupe A. Du côté du groupe B, à Ostrava, la Slovaquie avait rendez-vous avec la Lettonie.