Marie-Philip Poulin et Gabrielle David ne s’en cachent pas : « Ça fait encore mal. »

« Ç’a déjà été mieux », abonde Ann-Renée Desbiens. « C’est encore très décevant », selon Erin Ambrose.

L’élimination en trois matchs de l’équipe de Montréal, en demi-finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), a laissé un goût amer au sein de la formation.

Après avoir conclu la saison au deuxième rang du classement, l’équipe a été incapable de signer une victoire contre Boston, dans une série trois de cinq dont les trois rencontres se sont terminées en prolongation.

On peut chercher partout la cause de cet échec, mais la réponse sera quasi systématiquement la même : une incapacité soudaine à marquer des buts. Malgré le brio de la gardienne Ann-Renée Desbiens (moyenne de buts alloués de 1,70 et taux d’arrêts de ,931), l’attaque a généré un total de quatre buts en trois rencontres, dont trois en avantage numérique.

« C’est dur de trouver ce qui nous a manqué, a avoué l’attaquante Gabrielle David. Je pense qu’on jouait bien, mais c’est vraiment [le manque de] buts qui a fait la différence. » Comme bon nombre de ses coéquipières, depuis l’ultime défaite de mardi soir, la Québécoise revoit « en boucle » les chances qu’elle a ratées, notamment un tir en prolongation lors du premier match.

Devant les journalistes réunis pour assister au bilan du club, la directrice générale Danièle Sauvageau et l’entraîneuse-chef Kori Cheverie ont affirmé vendredi que si c’était à refaire, la recette serait probablement la même.

Sauvageau a souligné que les Montréalaises avaient dominé la série sur le plan des buts anticipés et qu’elles avaient augmenté la cadence de leurs tirs cadrés par rapport à la saison.

Paradoxalement, quand on regarde nos statistiques, nos meilleurs matchs de l’année ont été nos trois derniers. Danièle Sauvageau, directrice générale de l’équipe de Montréal

« Au premier match de la série, nous avons généré 12 chances de marquer de haute qualité [grade A], ce qui était un sommet pour nous cette saison, a enchaîné Cheverie. Je suis très contente des ajustements que nous avons faits pour générer ces chances. On s’est butées à une gardienne en feu, on a frappé quelques poteaux, on a raté des filets béants… On n’a pas capitalisé, et les joueuses de Boston, oui. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’entraîneuse-chef de l’équipe de Montréal, Kori Cheverie

Danièle Sauvageau a ajouté avoir l’intime conviction que « la même performance aurait pu nous faire gagner les trois matchs ».

Effectif

On comprend des deux dirigeantes qu’elles ne changeraient pas non plus la manière dont l’effectif a été géré.

Le partage du temps de glace au sein de la troupe montréalaise a en effet suscité des interrogations pendant toute la (courte) série.

Au premier match, aucune attaquante du quatrième trio n’a obtenu une seule présence. Au deuxième, qui s’est pourtant étiré jusqu’en troisième période de prolongation, trois défenseuses ont joué moins de 6 minutes – pas même 60 secondes, dans le cas de Madison Bizal et de Brigitte Laganière. À l’inverse, les attaquantes Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Kristin O’Neill, Maureen Murphy et Mélodie Daoust ont été surtaxées, tout comme les défenseuses Erin Ambrose, Kati Tabin et Amanda Boulier.

Lors du dernier affrontement, même si les minutes ont été sensiblement mieux réparties, un large fossé séparait les meilleures joueuses des employées de soutien.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marie-Philip Poulin

Danièle Sauvageau s’est défendue en notant que l’équipe de Boston avait imposé « à peu près au même nombre de joueuses » des temps de glace supérieurs à 30 minutes. Quant à celles clouées au banc, « il y a un contexte », a insisté la DG. « Il y a des éléments de réponse qui vont rester entre nous », a-t-elle ajouté. Il nous est permis de croire que certaines d’entre elles étaient blessées.

Sauvageau a aussi rappelé que Montréal avait dû aborder la série en l’absence de cinq patineuses, notamment les titulaires Dominika Laskova, Kennedy Marchment et Ann-Sophie Bettez, qui ont toutes subi de graves blessures en saison.

Chez les joueuses sursollicitées, le fameux match no 2 a laissé des traces. Kristin O’Neill, qui a joué plus de 50 minutes ce soir-là, avoue avoir ressenti de la fatigue pendant le match suivant. Erin Ambrose, qui a vu plus de 60 minutes d’action dans ce deuxième duel, a assuré avoir refait ses forces avant le troisième, mais a révélé vendredi que son corps était « usé ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Kristin O’Neill

Cela étant, leurs coéquipières qui ont beaucoup moins joué ne se sont pas plaintes de leur sort.

« Elles n’ont jamais arrêté de nous encourager au banc, a raconté Gabrielle David. Après la deuxième prolongation, ce sont elles qui continuaient à nous donner de l’énergie dans le vestiaire. »

« On s’est assuré que les filles aient de l’eau, du Gatorade ou des collations », a confirmé Catherine Daoust. Celle-ci a néanmoins concédé qu’il n’était « pas idéal », voire « pas le fun » de jouer aussi peu. Or, elle a toujours cru qu’« on gagne et on perd en équipe », et son opinion n’a pas changé.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Catherine Daoust

C’est un jeu d’équipe. On se fait donner un rôle et on le prend. Même si tu es frustrée, tu veux que l’équipe gagne, peu importe comment. Catherine Daoust

On le sait, l’équipe n’a, ultimement, pas gagné. Son esprit de corps, l’une de ses forces depuis le début de la saison, n’a toutefois pas été ébranlé.

C’est possiblement l’un des éléments que Danièle Sauvageau avait en tête en parlant de la « fondation très forte » de son club. La saison ne s’est pas terminée comme on l’avait souhaité. Mais tout n’est pas perdu. Loin de là.