PHOTO MATT FREED, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Mike Sullivan a été nommé entraîneur-chef de la formation américaine qui participera à la Confrontation des 4 nations en 2025 et aux Jeux olympiques de 2026.

La Presse Canadienne

USA Hockey a annoncé la nouvelle samedi.

Sullivan, qui est âgé de 56 ans, sera entraîneur pour les États-Unis pour une cinquième fois. Il a été entraîneur adjoint lors des Jeux olympiques de 2006. Il a ensuite été entraîneur-chef en 2007 au Championnat mondial, puis entraîneur adjoint au Championnat mondial en 2008 et à la Coupe du monde de 2016. Il devait diriger l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, mais il s’est retiré quand les joueurs de la LNH ont décidé de ne pas y participer.

La Confrontation des 4 nations est une nouvelle compétition internationale organisée par la LNH. Elle opposera les joueurs des États-Unis, du Canada, de la Finlande et de la Suède et sera présentée du 12 au 20 février 2025.

Les Jeux olympiques de 2026 auront lieu du 6 au 22 février 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Sullivan est l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh depuis 2015, quand il a été promu en milieu de campagne. Il a ensuite guidé les Penguins vers le championnat de la Coupe Stanley en 2016 et 2017.

Sullivan présente un dossier de 445-275-115 en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH avec les Penguins et les Bruins de Boston. Il est l’un des seulement trois entraîneurs américains à avoir plus de 400 victoires à sa fiche, en compagnie de John Tortorella et Peter Laviolette.