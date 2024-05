Le trophée Jack-Adams est remis depuis 1973-1974 à l’entraîneur ayant contribué le plus aux succès de son équipe, selon la définition de la Ligue nationale de hockey.

Les critères laissent ainsi peu de choix aux journalistes appelés à voter pour le vainqueur. L’entraîneur doté d’un club puissant, aussi génial soit-il, a très peu de chances de cueillir ce trophée. Par définition, un coach doit avoir hérité d’une équipe en apparence ordinaire et l’avoir mené à un destin extraordinaire. Comment mesurer autrement l’impact de l’entraîneur en question sur ses hommes ?

Sans surprise, les trois entraîneurs avec la plus grande longévité dans la LNH, Jon Cooper, Mike Sullivan et Jared Bednar, cinq Coupes Stanley à trois depuis les huit dernières saisons, ne l’ont jamais gagné et ne le gagneront probablement jamais, du moins avec leurs équipes actuelles.

Les finalistes pour la saison 2023-2024 sont connus depuis mercredi : Rick Tocchet des Canucks de Vancouver, Andrew Brunette des Predators de Nashville et Rick Bowness des Jets de Winnipeg.

Très peu d’observateurs plaçaient les Canucks en séries éliminatoires, après huit exclusions au cours des neuf saisons précédentes, et l’avenir incertain à Vancouver de leur vedette Elias Pettersson. Ils ont terminé au sixième rang du classement général avec 109 points. Malgré les apparences, les Predators sont toujours en reconstruction. L’équipe a réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive malgré l’exode de plusieurs joueurs. Enfin, les Jets ont entamé une subtile réinitialisation avec l’échange de Pierre-Luc Dubois et le départ de Blake Wheeler. Ils ont terminé au quatrième rang du classement général.

Pourquoi Peter Laviolette des Rangers, Peter DeBoer des Stars et Rod Brind’Amour des Hurricanes, les entraîneurs des trois premières équipes au classement de LNH, ne figurent-ils pas parmi les finalistes ? Parce que leurs clubs faisaient partie des favoris avant le début de la saison en raison de leurs puissants effectifs.

Cela étant dit, il ne s’agit pas d’une critique envers le système en place, mais d’une constatation, rien de plus.

Mais les critères de sélection expliquent aussi pourquoi une certaine malchance semble associée aux gagnants de ce trophée. Parmi les six finalistes précédents, cinq ont déjà été congédiés : Darryl Sutter, le gagnant de 2022, à Calgary, Andrew Brunette en Floride, candidat à nouveau cette année avec un nouveau club, Gerard Gallant à New York, Lindy Ruff au New Jersey et Dave Hakstol à Seattle. Jim Montgomery, des Bruins, est le seul « survivant » du groupe.

Le choix de Montgomery, gagnant en 2023, paraît logique aujourd’hui en raison de la saison historique de Boston il y a un an, mais de nombreux observateurs ne plaçaient pas les Bruins en séries éliminatoires à l’aube de la saison 2022-2023, entre autres en raison de l’avenir incertain de Patrice Bergeron et David Krejci et des blessures à Brad Marchand et Charlie McAvoy.

Ces entraîneurs ont donc été vite congédiés après avoir été finalistes au trophée Jack-Adams parce que, dans la plupart des cas, ils avaient permis à des clubs fragiles en apparence de surpasser les attentes. Montgomery a pu maintenir les mêmes standards d’excellence à Boston. Pas Hakstol à Seattle, ni Ruff, dont les jeunes Devils ont monté trop vite, et Sutter à Calgary.

Gallant, lui, a perdu son poste pour d’autres raisons. Les attentes étaient devenues trop grandes à New York après un carré d’as en 2022 et on lui reprochait de mal développer les jeunes joueurs de l’organisation.

Les entraîneurs perdent souvent leur poste parce qu’il est plus facile de faire sauter le coach que d’échanger cinq joueurs en cette ère de plafond salarial et de clauses de non-transaction. Mais heureusement, on peut les recycler. Le gagnant du trophée Jack-Adams en 2020 avec les Bruins, Bruce Cassidy, a remporté la Coupe avec Vegas l’an dernier. Barry Trotz, premier de classe en 2019, avec les Islanders, est désormais le DG à Nashville. John Tortorella, gagnant ou finaliste avec trois équipes, Tampa, Columbus et les Rangers, est derrière le banc des Flyers depuis deux ans.

Mine de rien, André Tourigny, embauché par les Coyotes en 2021, vient désormais au quatrième rang au chapitre de l’ancienneté. Après seulement deux saisons complètes à Montréal, Martin St-Louis est cinquième.

