Marc Bergevin serait un candidat au poste de directeur général des Blue Jackets de Columbus. Le qualifier de favori pour obtenir l’emploi demeure prématuré pour l’instant, mais il aurait eu des discussions avec l’organisation, affirment certains informateurs branchés du milieu.

Depuis son départ de Montréal, Bergevin a occupé le poste de directeur général adjoint des Kings de Los Angeles. À Columbus se trouve déjà son ancien complice Trevor Timmins, désormais adjoint au recruteur en chef Ville Siren.

Bergevin, ou quiconque obtiendrait le poste, hériterait d’une équipe bien outillée pour un avenir prometteur. Les Blue Jackets sont à cheval entre la reconstruction et les succès rapides.

Ils comptent quelques vétérans grassement payés à long terme, entre autres Johnny Gaudreau, Damon Severson et Patrik Laine, absent en deuxième moitié de saison pour soigner son âme, mais ils possèdent déjà plusieurs pièces pour bâtir un avenir prometteur.

Les Blue Jackets repêcheront pour la quatrième fois de suite dans le top 6 fin juin, une septième fois au premier tour en quatre cuvées. Le troisième choix au total en 2023 derrière Connor Bedard et Leo Carlsson, le centre Adam Fantilli, 19 ans, vient de connaître une première année prometteuse avec 27 points en 49 matchs, 45 points au prorata d’une saison complète.

Douzième choix au total en 2021, Cole Sillinger, un centre lui aussi, vient déjà de compléter une troisième saison. Ses progrès demeurent intéressants malgré une saison de seulement 32 points. Il a terminé la saison en force avec sept points en dix matchs, au cours desquels il a joué 19 minutes ou plus six fois.

On ne peut en dire autant du quatrième choix au total en 2021, Kent Johnson, décevant après une saison prometteuse de 40 points à 20 ans il y a un an. Sinon, le trio d’attaquants russes de 23 ans ou moins Yegor Chinakhov, un choix de premier tour, Kirill Marchenko, repêché au deuxième tour, et Dmitry Voronkov ont été au cœur de l’attaque.

Il y a toujours le bon vieux capitaine Boone Jenner, 30 ans, pour donner l’exemple et assurer l’harmonie dans ce vestiaire et sur la glace. Voyons si les succès de fin de saison d’Alex Nylander, 26 ans, huitième choix au total en 2016, 15 points, dont 11 buts, en 23 matchs, après avoir été largué par une troisième organisation, seront durables.

En défense, les Blue Jackets possèdent l’un des meilleurs défenseurs gauchers de sa génération, Zach Werenski, 26 ans, 57 points en 70 matchs l’an dernier, la saison la plus productive de sa carrière. Le sixième choix au total en 2022, le défenseur droitier David Jiricek, 20 ans, devrait s’implanter dans la LNH pour de bon la saison prochaine. Il est trop fort pour la Ligue américaine. Ivan Provorov est sous contrat pour une autre saison.

On n’a pas encore nommé toute cette bande d’espoirs dans l’antichambre, le centre de 5 pieds 9 pouces Gavin Brindley, choix de deuxième tour en 2023, 53 points en 40 matchs à l’Université du Michigan, et un match à Columbus en fin de saison, ou encore le défenseur gaucher Denton Mateychuk, 19 ans, douzième choix au total en 2022, membre de l’équipe canadienne au Championnat mondial, 75 points en 52 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest. Il y a aussi le centre Luca Del Bel Belluz, saison de 31 points en 59 matchs dans la Ligue américaine, un but à son seul match avec les Blue Jackets, ou l’attaquant québécois Jordan Dumais, trop fort pour la LHJMQ, et un autre centre, Luca Pinelli, 48 buts cet hiver à 18 ans à Ottawa dans la Ligue junior de l’Ontario.

À ce talent s’ajoutera le quatrième choix au total dans quelques semaines. On ne sait pas qui parmi Ivan Demidov, Cayden Lindstrom et les défenseurs Artyom Levshunov, Anton Silayev ou Sam Dickinson seront encore disponibles.

En bref, malgré ses changements de cap souvent déroutants, l’ancien DG Jarmo Kekalainen a laissé une belle relève à son successeur. Pour Marc Bergevin, un adepte de la réinitialisation, ou reset on the fly, comme il se plaisait à dire à Montréal, la situation pourrait être idéale pour lui.

Tocchet vilipende certains de ses joueurs

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur en chef des Canucks, Rick Tocchet

L’entraîneur en chef des Canucks, Rick Tocchet, n’a pas été tendre envers certains de ses joueurs, mardi soir, après la défaite de 3-2 de son club aux mains des Oilers d’Edmonton et d’un nouveau gardien, Calvin Pickard.

« Je suis déçu. Nous avons été trop mous sur le troisième but, à quatre ou cinq reprises, a-t-il lancé aux journalistes. Il faut piocher. Cinq ou six de nos gars doivent se mettre en marche. Nous sommes en séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Pour certains, je ne sais pas s’ils savent que nous sommes en séries, mais on ne peut jouer à douze… »

Sur le but gagnant des Oilers, marqué avec 39 secondes à faire en troisième période, J. T. Miller, Elias Lindholm, Brock Boeser, Filip Hronek et Nikita Zadorov, cinq joueurs clés, se trouvent sur la glace. Tocchet n’exagère rien en parlant de mollesse.

La star offensive de l’équipe, Elias Pettersson, a seulement quatre points, dont un but, en dix matchs. Trois attaquants jouent davantage que lui, dont Miller et Boeser, presque deux minutes de plus. Le défenseur Hronek, 48 points en saison régulière, a été blanchi en séries.