Kent Hughes n’avait pas une mine de perdant, mardi soir après la loterie de la LNH. Le co-recruteur en chef du Canadien Martin Lapointe non plus.

Les membres de la direction de l’équipe semblaient soulagés de conserver le cinquième choix, de toute évidence une place stratégique pour eux. Et cette place n’était pas acquise. Le CH avait 17,3 % de chances de remporter l’un des deux premiers lots, mais aussi, surtout, 58,2 % de chances de reculer d’un rang ou deux.

À en juger le langage corporel du DG du Canadien, on semblait convaincu de pouvoir mettre la main sur l’espoir ciblé au cinquième rang.

Hughes en a dit à la fois peu et beaucoup lors de son point de presse mardi. Procédons par élimination pour tenter d’identifier les cibles de l’équipe.

« À talent plus ou moins égal, on repêcherait un attaquant, a affirmé Kent Hughes. On ne doit pas absolument favoriser l’attaquant au détriment du défenseur, mais nous avons déjà beaucoup de profondeur en défense, en particulier du côté gauche. Alors l’idée d’ajouter un attaquant de top six à notre organisation est intéressante. Mais ça pourrait aussi être un défenseur droitier si celui-ci constitue le meilleur joueur disponible à notre rang. »

En résumant sommairement les propos du directeur général du Canadien, qui n’a pas l’habitude de mener les journalistes sur de fausses pistes, on peut donc écarter les défenseurs gauchers Zeev Buium, Sam Dickinson et Anton Silayev.

À quel défenseur droitier Hughes faisait-il référence ? Sans l’ombre d’un doute Artyom Levshunov, déjà exilé de Russie depuis deux ans, 6 pieds 2 pouces, 209 livres, 35 points en 39 matchs à sa première saison à Michigan State, dans la NCAA. Mais à moins d’une surprise de taille, il ne sera pas disponible au cinquième rang.

Un autre défenseur droitier, Zayne Parekh, fait tourner les têtes en raison de ses 96 points, dont 33 buts, en seulement 66 matchs, avec Saginaw dans la Ligue junior de l’Ontario, mais ses carences défensives sont préoccupantes.

Arrivent les attaquants. Le Russe Ivan Demidov est probablement le plus talentueux après le premier choix consensuel, Macklin Celebrini, dont le nom de famille est probablement déjà brodé à l’arrière d’un chandail des Sharks de San Jose, les gagnants de la loterie.

Les Blackhawks de Chicago, détenteurs du deuxième choix, pourraient donc jeter leur dévolu sur Demidov, 5 pieds 11 pouces et 168 livres, outrageusement dominant dans le circuit junior russe avec 60 points en 30 matchs et sous contrat pour une saison supplémentaire seulement. Demidov constituerait un bon partenaire de trio pour le centre Connor Bedard. Mais Chicago pourrait aussi se tourner vers le défenseur droitier Levshunov.

Les Ducks d’Anaheim repêchent troisièmes. Les clubs nous disent généralement qu’ils vont choisir le meilleur joueur disponible, et non pas repêcher en fonction des besoins de l’organisation, mais le passé nous prouve souvent le contraire : ils font dans la contorsion pour contourner leurs beaux principes.

Anaheim est bien pourvu en centres, avec Mason McTavish et Leo Carlsson, et ne manque pas d’attaquants pouvant jouer à cette position avec Cutter Gauthier et Trevor Zegras. En défense, Pavel Mintyukov, un gaucher, constitue déjà une star montante. Derrière lui, Olen Zellweger, un défenseur offensif de petite taille, est en voie de s’établir dans la LNH.

À droite, il y a Tristan Luneau dans les plans à long terme. Jamie Drysdale a été échangé aux Flyers pour obtenir Gauthier. Le DG des Ducks, Pat Verbeek, a affirmé récemment être à la recherche d’un défenseur droitier de premier plan et d’un attaquant droitier. Si Demidov est repêché par Chicago, on voit mal les Ducks bouder Levshunov, le meilleur défenseur disponible aux yeux de plusieurs.

Il resterait un club à repêcher avant le CH, les Blue Jackets de Columbus. Ici, le mystère persiste. Columbus n’a toujours pas de directeur général. Pour l’instant, Ville Siren a survécu au congédiement de son complice, le directeur général déchu Jarmo Kekalainen. L’ancien recruteur en chef du Canadien, Trevor Timmins, constitue son adjoint.

Hughes et la direction du Canadien, on le devine, aimerait bien voir Columbus se tourner vers un défenseur. Les Blue Jackets semblent confortables avec leurs centres en place. Adam Fantilli, troisième choix au total en 2023, est déjà un numéro un à 19 ans. Cole Sillinger progresse bien. Il a amassé 32 points l’an dernier à sa troisième saison, à 20 ans. Le capitaine Boone Jenner, 30 ans, est sous contrat pour encore deux saisons. Gavin Brindley vient d’amasser 53 points en 40 matchs à l’Université du Michigan. Il y a aussi Luca Del Bel Belluz et Luca Pinelli.

En défense, Zach Werenski, un gaucher, est l’incontestable numéro un et il a seulement 26 ans. Denton Mateychuk, un gaucher lui aussi, premier choix, douzième au total, en 2022, vient de connaître une grosse saison offensive dans la Ligue junior de l’Ouest. David Jiricek, sixième choix au total en 2022, est le gros espoir à droite. Columbus pourrait engraisser sa banque d’espoirs en défense et le CH le devine probablement.

Si les choses se déroulent comme prévu au sommet, Cayden Lindstrom, Tij Iginla et Beckett Sennecke seraient donc encore disponibles. Lindstrom correspond au profil recherché par l’organisation. Ce centre gaucher mesure déjà 6 pieds 4 pouces et pèse 215 livres. Il a amassé 46 points, dont 27 buts, en 32 matchs à Medecine Hat, dans la Ligue junior de l’Ouest, dans une saison marquée par plusieurs blessures.

Avec plusieurs attaquants de moins de six pieds dans la formation actuelle, Cole Caufield, Nick Suzuki, Alex Newhook, Montréal ne cracherait pas sur l’arrivée d’un attaquant costaud pour grossir les rangs en compagnie de Kirby Dach et Juraj Slafkovsky, entre autres.

Il y a certains points d’interrogation concernant Lindstrom. Il a peu joué en deuxième moitié de saison en raison de blessures. Il n’a pas très bien paru en séries éliminatoires, mais probablement n’était-il pas en santé. Il a d’ailleurs fait impasse sur le Championnat mondial des moins de 18 ans par la suite. Mais le potentiel est indéniable.

Au prorata d’une saison complète de 68 matchs, Lindstrom aurait amassé 98 points. C’est énorme pour un centre de 6 pieds 4 pouces doté de telles mains à son année d’admissibilité au repêchage (il a fêté ses 18 ans en février).

Iginla, le fils de l’ancien capitaine des Flames de Calgary, Jarome, constituerait un plan B intéressant. Cet attaquant de six pieds et 186 livres a marqué 47 buts à Kelowna, dans la Ligue junior de l’Ouest. Fans de Cole Eiserman, au risque de vous décevoir, les chances de le voir aboutir à Montréal sont nulles ou presque.

Ottawa conservera son choix

Il n’y a eu aucun mouvement au classement au terme de la loterie. Les Sénateurs d’Ottawa ont maintenu leur septième rang. Sans surprise, ils conserveront leur choix. Pour ceux qui l’auraient oublié, les Sénateurs doivent renoncer à leur choix de premier tour en 2024, 2025 ou 2026 pour leur manque de transparence dans le dossier contractuel d’Evgenii Dadonov.

Celui-ci détenait une clause partielle de non-échange qui n’a pas été dévoilée aux Golden Knights lors d’une transaction entre Vegas et Ottawa. Deux ans plus tard, Dadonov a invoqué cette clause restée secrète pour faire avorter un échange des Golden Knights aux Ducks d’Anaheim.

On souhaite évidemment voir les Sénateurs remonter au classement lors des deux prochaines saisons de façon à ne pas sacrifier un haut choix. Cette organisation n’a pas repêché au premier tour lors des deux dernières cuvées et le premier choix de 2021, dixième au total, Tyler Boucher, n’annonce rien d’intéressant.