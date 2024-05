La loterie du repêchage de la LNH aura lieu mardi soir, à 18 h 30. Le vainqueur aura la chance de mettre la main au premier rang sur l’un des centres les plus talentueux des vingt dernières années, Macklin Celebrini, 64 points, dont 32 buts, en 38 matchs à Boston University. Ce jeune homme n’aspire probablement pas à devenir le prochain Connor McDavid, mais il n’a pas à rougir devant Connor Bedard, Jack Hughes et compagnie. À qui profitera le plus Celebrini ? Voici un survol des principaux candidats et de leurs besoins.

Sharks de San Jose (25,5 %)

Personne ne profiterait mieux de Celebrini. Les Sharks ont besoin de centres. Ils ont repêché un surdoué, Will Smith, au quatrième rang l’an dernier. Celui-ci vient de connaître une saison fantastique à Boston College avec 71 points en 41 matchs. Après lui, le néant ou presque. Filip Bystedt a connu une bonne fin de saison dans la Ligue américaine, mais il demeure un projet. Les Sharks ont quelques bons ailiers d’avenir en William Eklund, 45 points à 21 ans l’an dernier dans la LNH. San Jose n’a pas beaucoup de relève en défense non plus. Ils pourraient se rabattre sur un arrière s’ils ne repêchent pas premiers.

Blackhawks de Chicago (13,5 %)

Avec Connor Bedard et Macklin Celebrini, les Hawks auraient le meilleur jeune duo de centres de la LNH. Celebrini n’est pas aussi explosif offensivement que Bedard. Il n’a pas ses talents de marqueur non plus. Mais on le dit plus complet. Un recruteur d’un club de la Ligue nationale avouait même récemment qu’il préférerait Celebrini à Jack Hughes en séries en raison de la qualité de son jeu défensif. Chicago compte aussi dans ses rangs le centre Frank Nazar, 13e choix au total en 2022, obtenu pour Kirby Dach, mais cet attaquant de 5 pieds 10 pouces pourrait être muté à l’aile. La défense se construit tranquillement autour de Kevin Korchinski et Alex Vlasic, un arrière de format géant à caractère défensif.

Ducks d’Anaheim (11,5 %)

Aucun club ne cracherait évidemment sur un Celebrini, mais les Ducks sont déjà bien nantis au centre, avec Mason McTavish, 21 ans, troisième choix au total en 2021, et Leo Carlsson, 19 ans, deuxième choix au total en 2023. Les deux sont déjà réguliers dans la LNH et Anaheim a le luxe de muter à l’aile deux attaquants capables de jouer au centre, Trevor Zegras et Cutter Gauthier. Leur relève en défense est également intéressante avec Pavel Mintyukov, Tristan Luneau et Olen Zellweger.

Blue Jackets de Columbus (9,5 %)

Columbus a repêché un centre de premier plan, Adam Fantilli, au troisième rang l’an dernier. Son premier choix de 2021, 12e au total, Cole Sillinger, 20 ans, se développe lentement mais sûrement. Il a obtenu 32 points en 77 matchs l’an dernier. Mais l’arrivée de Celebrini permettrait aux Blue Jackets de compter sur un formidable duo de jeunes centres et de placer Sillinger dans une chaise plus convenable, au centre du troisième trio. Il ne faut pas oublier Gavin Brindley non plus, leur choix de deuxième tour en 2023, 53 points en 40 matchs l’an dernier à l’Université du Michigan, à seulement 19 ans. Mais à 5 pieds 9 pouces et 165 livres, on pourrait le muter à l’aile. Le cinquième choix au total en 2021, Kent Johnson, est désormais considéré un ailier.

Canadien de Montréal (8,5 %)

L’arrivée de Celebrini accélérait évidemment la reconstruction à Montréal. Ce jeune homme entamera sa carrière dans la LNH à 18 ans, peu importe l’équipe. On pourrait commencer la saison en le plaçant au centre du troisième trio, derrière Nick Suzuki et Kirby Dach, pour lui permettre de se développer à son rythme, à l’abri des meilleurs centres défensifs adverses, avec des ailiers d’expérience, tout en lui permettant évidemment de participer aux supériorités numériques. Avec Dach en santé, Suzuki et Celebrini, le CH compterait sur l’un des meilleurs trios de centre de son histoire.

Utah (Coyotes de l’Arizona) (7,5 %)

Les Coyotes ont déjà un bon centre offensif d’avenir en Logan Cooley, troisième choix au total en 2022 derrière Juraj Slafkovsky et le défenseur Simon Nemec. Cooley, 20 ans, a amassé 44 points l’an dernier à sa première saison complète. L’entraîneur André Tourigny apprécie le sens des responsabilités de son jeune centre de 23 ans Barrett Hayton, cinquième choix au total en 2018, mais a-t-il vraiment un gros potentiel offensif ? Conor Geekie, onzième choix au total en 2022, un centre de format géant à 6 pieds 4 pouces, demeure un projet. Celebrini constituerait tout un cadeau de bienvenue pour cette nouvelle formation en Utah, venue sauver une organisation à l’agonie dans le désert de l’Arizona.

Sénateurs d’Ottawa (6,5 %)

Remporter la loterie signifierait récompenser la médiocrité des Sénateurs, puisqu’Ottawa espérait se qualifier en séries et n’avait nullement la volonté de couler au classement pour repêcher tôt. La rechute de Josh Norris, opéré une deuxième fois à l’épaule, fragilise la position de centre à Ottawa, malgré le bon rendement de Shane Pinto, 27 points en 41 matchs à son retour de suspension, 54 points sur une saison complète. Avec Tim Stützle et Celebrini pour deux premiers centres, Norris ou Pinto comme troisième, les Sénateurs seraient en voiture !

Kraken de Seattle (6 %)

Le Kraken a repêché des centres très tôt ces trois dernières années, Matt Beniers au deuxième rang en 2021 et Shane Wright au quatrième rang en 2022. Beniers a connu une deuxième saison difficile cet hiver, avec seulement 37 points, après une première année éclatante de 57 points et le titre de recrue par excellence. Wright a été bon dans la Ligue américaine, non seulement a-t-il produit 47 points en 59 matchs, mais il a été à la hauteur défensivement. Il a obtenu cinq points, dont quatre buts, en cinq matchs lors d’un bref rappel en fin de saison. Celebrini est évidemment supérieur à ces deux-là.

Flames de Calgary (5 %)

Les Flames veulent se rajeunir, sans pour autant reconstruire. Ils sont pris pour encore plusieurs années avec un premier centre de 33 ans, Nazem Kadri. Mikael Backlund en a 35. Connor Zary n’est pas vilain, mais on ne le confondra pas avec Connor Bedard. Celebrini permettrait aux Flames d’être compétitifs à court terme et de moins souffrir de cette bande de vétérans très potables, certes, mais surpayés.

Devils du New Jersey (3,5 %)

Les Devils ont déjà Jack Hughes et Nico Hischier au centre. N’en jetez plus, la cour est pleine ! Si jamais ils remportaient la loterie, ce qui constituerait une surprise de taille en raison de leur faible taux de probabilités, ils pourraient muter un centre à l’aile ou encore mettre un Jack Hughes aux enchères et probablement récolter la lune.

Sabres de Buffalo (3 %)

Après avoir repêché dans le top 10 à dix reprises lors des onze dernières cuvées, dont quatre fois parmi les deux premiers, 18 fois au premier tour et 18 fois au second, et les Sabres ont du talent à toutes les positions. Ils ont déjà Tage Thompson et Dylan Cozens au centre, Noah Östlund et Matthew Savoie dans l’antichambre. Mettre la main sur Celebrini serait presque indécent, mais leurs chances de le faire demeurent faibles.

* Pour le plaisir, nous avons simulé la loterie mardi matin, une seule fois, comme s’il s’agissait de la vraie, avec l’outil sur le site tankathon.com. Les Coyotes, avec 7,5 % de chances de l’emporter, sont passés du sixième au premier rang. Les Red Wings ont remporté le deuxième lot et grimpé du quinzième au cinquième rang, puisqu’ils ne pouvaient avancer de plus de dix places. En conséquence, Montréal est passé de la cinquième à la septième place. En souhaitant plus de chance au CH mardi soir !

Les Sénateurs ont leur entraîneur

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Travis Green

Travis Green est donc le nouvel entraîneur des Sénateurs d’Ottawa. En quatre saisons complètes à Vancouver, et une relève plutôt prometteuse, Green a participé une seule fois aux séries et terminé une seule fois au-delà du 23e rang au classement général. Il a maintenu une fiche de 133-147-34 avec les Canucks. Appelé à prendre la relève de Lindy Ruff cet hiver au New Jersey, il a montré une fiche de 8-12-1. Il était l’un des candidats à un poste chez les Devils, mais le DG Tom Fitzgerald lui a permis de discuter avec d’autres clubs. Ça en dit long. Green était donc le MEILEUR candidat possible ?