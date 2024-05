La vie est drôlement faite, tout de même.

Pendant que les Maple Leafs de Toronto et leurs vedettes à plusieurs millions de dollars sont à la maison et se demandent encore ce qui est arrivé, les joueurs des Bruins de Boston, eux, continuent de gagner au pic et à la pelle.

Les Bruins sont donc débarqués lundi soir à Sunrise en dominant d’un bout à l’autre, ou à peu près. Leur victoire sans appel de 5-1 devrait rappeler aux Panthers de la Floride que ce ne sera peut-être pas si facile que ça, finalement.

Nous étions nombreux à croire que ces Panthers frais et dispos – ils n’avaient pas joué depuis le 29 avril – allaient épuiser ces Bruins à peine revenus du triomphe que l’on sait face aux Leafs. Ce n’est pas arrivé, et puis en fait, les Panthers ont eu l’air d’un club rouillé par cette longue absence.

D’un point de vue purement esthétique, les Bruins ne sont pas les plus élégants dans le monde du hockey. Mais ils nous ont rappelé lundi soir que pour gagner dans cette nouvelle Ligue nationale qui est nouvelle depuis au moins 20 ans maintenant, ça prend tout le monde, incluant les joueurs de soutien.

Ainsi, le but de la victoire a été réussi par un défenseur, Mason Lohrei, qui a réussi le premier but de sa jeune carrière dans les séries. Le quatrième but des Bruins, celui qui a scié les jambes des adversaires de la Floride en troisième période, est venu des mains agiles de Justin Brazeau, un attaquant de 26 ans jamais repêché, qui a disputé les 19 premiers matchs de sa vie dans la LNH cette saison. On est loin de Mitch Marner et d’Auston Matthews ici…

Mais ça prend toujours un peu de papier sablé en séries, et si les Bruins se retrouvent avec une avance de 1-0 dans cette série, c’est parce que les acteurs de soutien ont joué un rôle d’importance.

Le but de Brazeau, au fait, est survenu sur ce qui fut seulement le deuxième tir de la troisième période pour les visiteurs, et c’est sans doute un bon moment pour rappeler que les Panthers vont avoir besoin d’une bien meilleure collaboration de la part de Sergei Bobrovsky.

Ce n’est pas comme si le gardien des Panthers était l’unique responsable de cette mauvaise soirée en Floride, mais on rappelle ici que c’est lui qui est en nomination pour le trophée Vezina, et non pas son face-à-face Jeremy Swayman. Ça n’a pas trop paru, et on aurait pu croire que c’est le gardien des Bruins qui est en nomination.

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Justin Brazeau (55) battant le gardien Sergei Bobrovsky (72)

Évidemment que ce n’est pas terminé. Peut-être que les Bruins étaient encore en état d’extase à la suite de leur grosse victoire de samedi soir contre les Leafs, et peut-être aussi que les Panthers en avaient une mauvaise dans le système. Ça arrive.

Mais les Bruins auront au moins pu profiter de ce lundi soir pour semer le doute, dans un contexte où un peu tout le monde s’entendait pour dire qu’ils n’allaient pas être de taille. À la télé, le domicile des Panthers avait d’ailleurs l’air d’être très tranquille en fin de match…

Le doute dans la tête de l’autre, ça ne permet pas de gagner des séries, mais ça permet au moins d’y croire. Surtout quand les acteurs de soutien peuvent contribuer comme ça.