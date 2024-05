Mais quel est ce vrombissement singulier ? Ne reconnaissez-vous pas le doux son d’un boulier en action ? La LNH tiendra mardi soir sa traditionnelle loterie, évènement récompensant la crème de la médiocrité de son industrie et dont le grand gagnant obtiendra le premier choix au prochain repêchage. Bref rappel d’un rendez-vous que les partisans montréalais connaissent de mieux en mieux.

On parle encore de ça ?

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le Canadien a 8,5 % des chances de remporter la loterie du repêchage.

Oh que oui ! En concluant la saison au 28e rang du classement général de la LNH, le Tricolore se retrouve pour la troisième fois de suite parmi les équipes les mieux positionnées pour décrocher le tout premier rang au repêchage du 28 juin prochain. En vertu de ce positionnement, la Flanelle se voit attribuer 8,5 % des chances de remporter la loterie, mécanisme mis en place par la ligue en 1995 pour éviter que la pire équipe de la campagne repêche systématiquement en premier. Les clubs les plus moribonds gardent les meilleures chances de remporter le gros lot, mais rien ne leur est plus garanti. Cette année, ce sont les Sharks de San Jose qui possèdent le plus de chances (25,5 %) de crier de joie en embrassant l’animateur.

Ça semble tout simple, non ?

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly

Chassez immédiatement cette impression. C’est, au contraire, infiniment compliqué. Même si on parle de « la » loterie, il y a en réalité deux tirages impliquant les 16 équipes non qualifiées pour les séries éliminatoires. Toutes peuvent améliorer leur sort, mais comme une règle stipule qu’un club ne peut pas avancer de plus de 10 rangs, seulement 11 équipes sont dans le coup pour le premier choix. Si la gagnante du premier tirage est l’une des cinq organisations non admissibles, la pire équipe du circuit se voit de facto attribuer le premier choix… mais pas si c’est un des 11 autres clubs qui gagne. Exemple concret : si les Red Wings de Detroit, virtuellement au 15e rang du repêchage, gagnent la loterie, ils ne peuvent avancer davantage qu’au cinquième rang. Le cas échéant, les Sharks repêcheraient les premiers. Mais si le Canadien passait du cinquième au premier rang, les Sharks devraient passer par le deuxième tirage. Personne ne peut, par ailleurs, reculer de plus de deux places.

Qui obtiendra le premier choix ?

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les Sharks de San Jose possèdent 25,5 % des chances de décrocher le premier choix.

Peut-être les Sharks, mais plus probablement pas les Sharks. Le lecteur averti se souviendra que les requins au maillot turquoise possèdent 25,5 % des chances de décrocher le premier prix… donc 74,5 % de ne pas l’obtenir. C’est là le génie de l’exercice : les six équipes les mieux positionnées pour le premier choix ont davantage de chances de reculer que d’avancer, ou même de rester sur place. Cela inclut, vous nous voyez venir, le Canadien. Selon le site Tankathon, le CH, dont la place au classement lui vaudrait a priori le cinquième rang, a 8,5 % de chances de repêcher au premier rang, 8,6 % au deuxième, 0,3 % au troisième, 0 % au quatrième, 24,5 % au cinquième, 44 % au sixième et 14,2 % au septième. Le même Tricolore peut par ailleurs s’estimer heureux d’avoir remporté le premier choix en 2022 alors qu’il avait terminé la saison au dernier rang du classement, puisqu’à ce jour, seules 15 des 28 équipes dans cette position ont eu cette chance.

Qui sont les jeunes loups à surveiller ?

PHOTO JOSH JURGENS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Il semble y avoir un consensus autour de la candidature de Macklin Celebrini pour le premier choix.

Avec encore presque deux mois d’attente avant le repêchage, on aura amplement le temps d’en reparler. Mais il semble y avoir un consensus autour de la candidature de Macklin Celebrini, joueur de centre des Terriers de l’Université de Boston, comme tout premier choix. À 17 ans, et à sa première saison dans la NCAA, il a amassé 64 points, dont 32 buts, en 38 matchs. Cette performance lui a valu le trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence des rangs universitaires américains. Après lui, le défenseur Artyom Levshunov ainsi que les attaquants Ivan Demidov, Cole Eiserman et Cayden Lindstrom sont ceux qui suscitent le plus d’enthousiasme. Celebrini, toutefois, est considéré comme dans une classe à part.

Et le Canadien, lui ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes

S’il joue de chance, le Canadien pourra piger dans la liste énumérée précédemment, encore que Levshunov pourrait créer un certain dilemme, lui qui est défenseur et droitier comme le choix de premier tour du CH l’an dernier, David Reinbacher. Une vraisemblable sélection entre les 5e et 7e places donnerait néanmoins accès à un appréciable bassin de joueurs talentueux. Tous ceux sélectionnés dans cette fourchette de 2020 à 2022 sont déjà établis dans la LNH ou sur le point d’y parvenir. Et des repêchages passés ont vu défiler des patineurs comme Moritz Seider, Quinn Hughes, Elias Pettersson et Matthew Tkachuk, entre autres. Ce positionnement permet aussi des choix plus osés, comme celui qu’ont fait les Flyers de Philadelphie l’an dernier avec Matvei Michkov (7e), deux rangs après le Canadien. Certains inconditionnels du CH n’en sont toujours pas revenus. Peut-être n’en reviendront-ils même jamais.

La loterie de la LNH aura lieu le mardi 7 mai à 18 h 30 et sera diffusée en direct à TVA Sports.