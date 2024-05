Pour la deuxième année de suite, le Canadien a terminé au 28e rang du classement général. Et pour la deuxième année de suite, il a obtenu le cinquième choix au repêchage de la LNH.

La ligue organisait ce mardi sa traditionnelle loterie déterminant l’ordre de sélection au repêchage parmi les 16 équipes n’ayant pas accédé aux séries éliminatoires. Vu sa place au classement, le Tricolore avait 8,5 % des chances d’obtenir le premier choix. Seuls les Sharks de San Jose (25,5 %), les Blackhawks de Chicago (13,5 %), les Ducks d’Anaheim (11,5 %) et les Blue Jackets de Columbus (9,5 %) étaient en position plus avantageuse.

L’ordre établi a donc été respecté, en tout cas, pour le Canadien, qui avait 24,5 % d’aboutir au cinquième rang. À cette position, l’an dernier, il avait sélectionné David Reinbacher.

Ce sont les Sharks de San Jose qui ont remporté la loterie et le premier choix. On peut s’attendre à ce qu’ils sélectionnent Macklin Celebrini, joueur de centre des Terriers de l’Université de Boston. À 17 ans, et à sa première saison dans la NCAA, il a amassé 64 points, dont 32 buts, en 38 matchs. Cette performance lui a valu le trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence des rangs universitaires américains. Il est, jusqu’ici, le choix consensuel parmi les observateurs les plus avisés des espoirs de la ligue.

La logique a été respectée pour les rangs 2 et 3, détenus par les Blackhawks de Chicago et les Ducks d’Anaheim, respectivement.

Le repêchage 2024 aura lieu le 28 juin prochain à Las Vegas.