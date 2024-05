Artemi Panarin (10), Chris Kreider (20) et Vincent Trocheck (16) célèbrent un but marqué en troisième période.

On va se le dire, les Hurricanes de la Caroline sont un peu dans le trouble.

Avec une avance de 3-2 dans le match de mardi soir, le deuxième de leur série face aux Rangers de New York, ils étaient en bonne position pour faire 1-1 dans la série, et retourner dans leurs terres la tête pleine d’espoir.

Mais non.

Mais non parce que ce sont les Rangers qui ont fini par gagner ça, 4-3, grâce à un but de Vincent Trocheck en deuxième période de prolongation.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Vincent Trocheck (16) a marqué le but de la victoire en prolongation.

Il s’agit du même gars, incidemment, qui a déjà joué pour le club de la Caroline, et qui a joué pas mal souvent mardi soir à Manhattan, avec un total de 35 minutes et 21 secondes de temps de jeu, un sommet parmi les joueurs des deux équipes.

Il y a eu plusieurs bonnes performances dans le camp des Rangers mardi soir en plus de Trocheck. Alexis Lafrenière a ajouté deux buts, et le gardien Igor Shesterkin a été en état de grâce avec 54 arrêts.

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Alexis Lafrenière (13) a marqué deux fois mardi soir.

Mais si les Hurricanes en sont là, c’est aussi parce que leur jeu en avantage numérique ne va pas très bien. Avec l’avantage d’un joueur lors du premier match, ils ont conclu la soirée avec une fiche de 0 en 5, et lors de ce deuxième match, ce fut un autre 0 en 5 dans cette situation.

On peut probablement souligner au passage que cela s’explique peut-être aussi par le superbe jeu des Rangers en désavantage numérique, mais tout de même : si les Hurricanes veulent avancer, ils ne peuvent pas laisser filer autant d’occasions, entre autres lors de la prolongation, où ils ont eu droit à deux avantages numériques sans jamais pouvoir fermer les livres.

Au fait, comment Trocheck a-t-il marqué son énorme but ? Alors que les Rangers étaient en avantage numérique. En troisième période, Chris Kreider avait réussi à faire 3-3 alors que les Blue Shirts jouaient également avec un joueur en plus.

Il s’agit d’une autre preuve que ça ne prend pas seulement des unités spéciales pour gagner dans cette ligue. Ça prend aussi des unités très spéciales, et cette série est en train de se jouer là, très exactement là, dans cet aspect du jeu.

Pour les gars de la Caroline, ce n’est pas fini pour autant, bien sûr. Verre à moitié plein : ils ont perdu les deux premiers matchs de cette série par la même marque, 4-3. Nos lointains cours de mathématiques nous rappellent que c’est une différence d’un seul but chaque fois, ce qui est loin d’être dramatique, le hockey étant un jeu « de pouces », comme les plus grands penseurs l’affirment depuis le temps des six clubs, et même avant. Un bond plus favorable par ici, une rondelle qui roule un peu mieux par-là, et ce sont les Hurricanes qui pourraient avoir cette avance de 2-0 dans la série.

Mais la réalité, c’est que ce sont les Rangers qui ont cette bien belle avance, en plus d’avoir un gardien qui, sans avoir été vastement supérieur à son vis-à-vis – Frederik Andersen a réussi 35 arrêts mardi soir, souvent des gros –, a tout de même cette allure de gardien intimidant qui ne sera pas vaincu si facilement.

Les Hurricanes devront se retrouver, vite, et avant tout, ils devront se rappeler comment on fait pour marquer des buts à cinq contre quatre.