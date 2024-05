PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Las Vegas) Le défenseur des Golden Knights de Vegas Brayden McNabb s’est fait demander mardi s’il pouvait imaginer ne pas compter Jonathan Marchessault parmi ses coéquipiers la saison prochaine.

Mark Anderson Associated Press

« Non », a-t-il répondu, avant d’étaler un peu sa pensée, deux jours après l’élimination des Golden Knights aux mains des Stars de Dallas lors du premier tour des séries éliminatoires.

McNabb, qui est assis à côté de Marchessault dans le vestiaire des Golden Knights, aurait pu se contenter de dire non. Ce mot suffisait pour exprimer le sentiment partagé par ses coéquipiers au sujet du joueur qui a représenté la définition même du « Golden Misfit » – le surnom donné aux joueurs originaux des Golden Knights.

Marchessault, qui a remporté le trophée Conn-Smythe en tant que joueur par excellence des séries en 2023, est l’un des cinq joueurs restants qui ont connu la saison inaugurale des Golden Knights en 2017-18. Il pourrait toutefois devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, après avoir établi un sommet personnel avec 42 buts cette saison.

J’ai fait tout ce que je pouvais pour rester ici. Je sais que je suis un gros morceau de l’équipe. Je l’ai prouvé au fil des ans. J’aimerais rester ici. C’est chez moi. Je suis ici depuis le début de l’équipe et je suis heureux de faire partie des Golden Knights. J’aimerais rester ici pour le reste de mes jours, mais la décision ne m’appartient pas entièrement. Jonathan Marchessault

Marchessault a indiqué qu’il avait rencontré le directeur général Kelly McCrimmon en début de journée mardi et qu’il lui avait dit qu’il aimerait aussi le voir de retour avec l’équipe. McCrimmon et l’entraîneur-chef Bruce Cassidy devaient rencontrer la presse plus tard mardi.

« Ça dépend si c’est important pour eux ou non, a dit Marchessault. Je veux jouer pour une équipe qui me veut. Il me reste de bonnes années à donner. Je ne joue pas pour le plaisir. Je joue parce que je veux gagner. Je veux jouer à un endroit qui va m’aider à gagner. »

L’avenir de l’attaquant québécois âgé de 33 ans n’est qu’une des nombreuses intrigues entourant l’équipe cet été.

L’attaquant William Carrier, un autre « Golden Misfit », pourrait aussi se prévaloir de l’autonomie complète, tout comme les attaquants Chandler Stephenson, Michael Amadio et Anthony Mantha et le défenseur Alec Martinez.

Mantha n’a pas eu beaucoup de succès après avoir été acquis avant la fin de la période des échanges. Par contre, Carrier, Stephenson et Martinez ont tous des rôles importants au sein de l’équipe et leur départ pourrait marquer une fracture dans l’histoire de l’équipe par rapport à ses débuts.

Les prochains mois détermineront sur quel type d’équipe les Golden Knights compteront l’automne prochain et s’ils peuvent conserver leur place parmi les meilleures équipes de la LNH.

La direction de l’équipe n’a jamais eu peur de tenter de grands coups. Après avoir raté les séries pour une première fois en 2022, les Golden Knights ont rebondi en remportant les grands honneurs l’année suivante. Ils voudront peut-être se servir de l’élimination rapide face aux Stars comme motivation.

« Ça devrait nous motiver, car après tout, il n’y a qu’une équipe qui est vraiment satisfaite à la fin de la saison, a rappelé le centre Jack Eichel. C’était nous l’an dernier. »