(Hartford) Lorsque des joueurs tombent au combat, d’autres doivent saisir leur chance. Jared Davidson n’a pas eu besoin de se le faire dire deux fois.

La Presse Canadienne

Davidson a inscrit un tour du chapeau et le Rocket de Laval a vaincu le Wolf Pack de Hartford 5-2, vendredi soir, au XL Center.

Blessé avant la partie en raison d’une maladie, Lias Andersson a laissé un trou béant dans la formation lavalloise, dont en avantage numérique. L’entraîneur-chef Jean-François Houle a dû modifier ses trios et il a eu la main heureuse.

La première soirée de trois buts de Davidson dans la Ligue américaine de hockey lui a notamment permis de mettre fin à une séquence de six matchs sans point.

« Parfois, la rondelle se met à entrer dans le filet et c’est ce qui est arrivé ce soir, a-t-il analysé. C’est difficile de perdre un gars comme “Andy”, mais je pense que tout le monde a élevé son jeu d’un cran. Je veux envoyer un peu plus de rondelles au filet et je veux me placer dans des situations au cours desquelles je peux utiliser mon tir. »

Si Davidson s’est occupé d’une partie de l’attaque, Jakub Dobes a fait le travail à l’arrière. Le gardien tchèque a bloqué 34 rondelles pour aider le Rocket (21-19-6) à signer une deuxième victoire consécutive.

Mitchell Stephens a récolté un but et une aide pour le club-école du Canadien de Montréal alors que Tobie Bisson a ajouté un but. Riley Kidney a conclu la rencontre avec deux mentions d’assistance.

« Nous avons joué un bon match de route. Nous sommes restés patients, nous avons marqué sur nos occasions et nous avons très bien joué défensivement, a observé Houle. Le trio de Stephens, Davidson et (Nathan) Légaré a fait du bon travail et les défenseurs du Wolf Pack ont eu des difficultés contre eux. Dobes a réalisé des arrêts importants et les défenseurs ont déblayé le devant du filet. »

Anton Blidh et Brett Berard ont répliqué pour le Wolf Pack (24-15-5), qui a subi une deuxième défaite d’affilée. Louis Domingue aurait sûrement aimé revoir quelques tirs des visiteurs et il a alloué quatre buts en 19 lancers.

Le Rocket se trouve actuellement dans une lutte féroce dans la section Nord. Cinq équipes ne sont séparées que par quelques points au classement.

Il reprendra l’action dès samedi contre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, à l’occasion du deuxième match d’une séquence de trois en trois jours ce week-end.

« Chaque fois que tu dois jouer un trois en trois, c’est difficile. Tu veux commencer du bon pied et poursuivre sur cet élan. Je donne du crédit aux gars pour cette grosse victoire à l’étranger », a indiqué Stephens.

Le défenseur Mattias Norlinder s’est blessé au haut du corps en première période et il n’est pas revenu au jeu. Le Rocket a dû se débrouiller avec cinq arrières, mais ces derniers ont limité les dégâts.

« Quand nous jouons à cinq, les gars prennent plus de maturité. Nous avons des gars qui ont de l’expérience aussi. Nous sommes capables de jouer ensemble et ça donne la chance à d’autres », a expliqué Bisson.

Lentement, mais sûrement

L’affrontement ne s’est pas amorcé de la meilleure façon pour le Rocket, alors qu’il a encaissé un but dès la première minute de jeu.

La rondelle s’est retrouvée à la pointe sur la lame du bâton de Matthew Robertson, qui l’a envoyée au filet. Dobes n’a pu la maintenir et Blidh a sauté sur le retour pour ouvrir le pointage.

Les Lavallois ont repris du poil de la bête et ils ont cogné à la porte. Alex-Olivier Voyer et Stephens ont tenté coup sur coup de créer l’égalité, mais Domingue l’a échappé belle lorsque le disque est passé près de son demi-cercle en provenance de l’arrière du filet.

Stephens s’est ressaisi en avantage numérique, tard au premier engagement. Placé à l’embouchure du filet, le vétéran de la Ligue américaine a surpris le gardien adverse entre les jambières.

Le Wolf Pack a eu une occasion en or de reprendre les devants lorsqu’un vilain revirement de Justin Barron lui a offert un avantage numérique, au deuxième tiers.

Installé du côté droit, Brennan Othmann a décoché un boulet de canon sur réception, mais Dobes s’est déplacé à sa gauche pour le priver d’un but.

Le Rocket a en quelque sorte récompensé son gardien en touchant la cible à deux reprises en 3 : 40 avant de retraiter au vestiaire. Davidson s’est fait oublier à la ligne bleue ennemie et il a trompé la vigilance de Domingue du côté rapproché. Ensuite, Kidney a repéré Bisson fin seul du côté gauche et le défenseur a fait mouche pour son sixième filet de la campagne.

Dobes a été occupé en troisième période, mais ses coéquipiers ont bien contenu les attaques ennemies. Davidson a même réussi à accentuer l’avance grâce à un violent tir des poignets, lors d’une supériorité numérique.

Le Wolf Pack n’a pas baissé les bras et il a réduit l’écart par l’entremise de Berard, mais il n’a pas pu s’approcher plus près.