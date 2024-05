Après avoir connu sa meilleure saison régulière en carrière, le Québécois Alexis Lafrenière continue d’être au cœur des succès des Rangers de New York en séries éliminatoires.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Sélectionné au premier échelon du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020, Lafrenière est arrivé avec une équipe en reconstruction et les attentes étaient élevées.

Lafrenière a gagné sa place avec l’équipe comme recrue à 19 ans et a terminé avec 12 buts et neuf aides en 56 matchs au terme d’une saison écourtée par la pandémie de COVID-19. Il a tranquillement augmenté sa production au cours des années suivantes, totalisant 28 buts et 57 points cette année.

« Il y a toujours, toujours beaucoup de pression sur ces jeunes pour qu’ils arrivent et aient un impact tout de suite, a déclaré l’attaquant des Rangers Mika Zibanejad. La façon dont il travaille, la façon dont il croit en lui et… juste la façon dont il a été capable de travailler, c’est incroyable. »

Lafrenière a joué avec plusieurs coéquipiers de trio à ses trois premières années. Il a notamment été placé au sein d’un trio avec Filip Chytil et Kaapo Kakko, surnommé en anglais « Kid Line ».

Cette saison, l’entraîneur-chef Peter Laviolette l’a placé avec Artemi Panarin et Vincent Trocheck.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Alexis Lafrenière célèbre avec ses compagnons de trio un but marqué lors du premier match de la série contre les Hurricanes.

Panarin a connu une excellente saison avec 49 buts et 71 aides pour aider les Rangers à remporter le trophée des Présidents, remis à la meilleure équipe du classement général au terme de la campagne. Trocheck a inscrit 25 buts et a récolté 77 points.

Avec eux, Lafrenière a terminé quatrième pour les buts au sein de l’équipe, sixième pour les mentions d’aide et cinquième pour les points.

« C’est toujours plaisant de marquer, mais j’essaie d’offrir du jeu complet, a dit Lafrenière. Jouer avec “Troch” et “Bread” aide évidemment beaucoup. J’essaie juste de trouver des espaces et de mettre la touche finale quand j’en ai l’occasion. »

Jusqu’ici en séries, ce trio a été le plus productif avec 35 points – dont 14 des 35 buts de l’équipe – en 10 parties.

Panarin (quatre buts, sept aides) a marqué quatre buts gagnants et Trocheck (six buts, huit aides) a inscrit trois buts lors de chacune des deux premières rondes. Lafrenière (quatre buts, six aides) permet aux Rangers d’avoir cinq joueurs avec au moins 10 points.

« Ce trio a été extrêmement productif pour nous, et il joue un rôle important, a déclaré Laviolette. [Lafrenière] joue avec Artemi, qui s’avère être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et [Trocheck est] un bourreau de travail qui fait énormément de choses.

« Mais vous ne pouvez pas ignorer ce que “Laf” fait avec ses habiletés et la façon dont il a grandi tout au long de cette année. Il devient de plus en plus confiant à mesure que la saison et les séries éliminatoires avancent. »

Chris Kreider, qui a réussi un tour du chapeau lors du sixième match contre les Hurricanes de la Caroline en deuxième ronde, a également vanté son coéquipier de 22 ans.

« Il a des habitudes incroyables pour un jeune homme, a-t-il déclaré. Il se présente toujours à la patinoire, veut juste s’améliorer, veut avoir un impact, veut gagner. [C’est un] joueur incroyable, nous sommes incroyablement heureux de l’avoir. »

Les Rangers affronteront les Panthers de la Floride en finale de l’Est à compter de mercredi et tenteront d’accéder à la finale de la coupe Stanley pour la première fois en 10 ans. Leur dernière coupe Stanley remonte à 1994.

Ils pourraient profiter du retour de l’attaquant Blake Wheeler, qui est à l’écart depuis trois mois en raison d’une blessure à une jambe.