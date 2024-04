Elle était attendue : la voilà enfin arrivée. La gamme australienne d’écrans solaires Ultra Violette vient de débarquer chez Sephora cette semaine.

Quand on sait qu’en matière de soins antirides, le meilleur (et seul) produit efficace à long terme, c’est l’écran solaire, disons qu’on ne lève pas le nez sur les nouveautés ! Ici, rien à dire : l’écran solaire pour le visage, sans parfum et d’une puissance de 50, s’applique archi facilement. D’une grande légèreté, il pénètre délicatement, sans laisser le moindre résidu blanc. Le visage se retrouve en un tour de main à la fois hydraté et protégé. Avis aux peaux sensibles : la formule existe également en écran minéral. À base de zinc, l’écran est un peu moins léger à appliquer, quoiqu’il ne laisse pas non plus le moindre résidu. Bon à savoir : dans les deux cas, une toute petite quantité suffit. À ce prix-là, ce n’est pas à négliger.

Écran solaire pour le visage hydratant suprême, Ultra Violette, 50 ml, 48,50 $, en vente chez Sephora

Consultez le site du fabricant (en anglais)