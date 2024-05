Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier

« C’est chez nous ici », lance Dany Gaudet, propriétaire des Dames d’Alcantara.

Depuis trois ans, la fleuriste occupe un magnifique espace vitré qui lui appartient rue Sherbrooke Est, à quelques pas de la station de métro Langelier, dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Si son commerce a déménagé et respire la lumière dans un décor invitant au goût du jour, il se cache derrière ses portes près de 125 ans d’histoire, du moins depuis l’arrivée à Montréal de Carlos d’Alcantara par bateau.

La petite histoire

Mais qui était celui dont le parc du faubourg Contrecœur porte le nom ? « Un comte belge d’origine espagnole », raconte son arrière-arrière-petite-fille.

Dans ses temps libres, l’avocat de métier prenait soin de la roseraie et des serres du château familial. Un jour, soit au tournant du XXe siècle, il est tombé amoureux d’une ancienne ballerine, Claire-Laure Catteau, qui était enceinte d’une fille⁠ (voir capsule). « C’était inacceptable et impensable pour eux d’être en couple », raconte Dany.

PHOTO TIRÉE DE LA COLLECTION PRIVÉE DE MARCEL D’ALCANTARA Carlos d’Alcantara s’est établi à Montréal en 1903. Claire-Laure Catteau et lui se sont mariés peu de temps après leur arrivée.

À l’écoute de son cœur, Carlos d’Alcantara a décidé de renoncer à ses titres de noblesse et de traverser l’Atlantique pour vivre pleinement son amour avec sa dulcinée à Montréal, ou plutôt dans l’ancienne Cité de Maisonneuve. Il a multiplié différents boulots avant de réaliser son rêve de cultiver des fleurs et des légumes dans ses propres serres. « Carlos a été l’un des premiers à avoir un étal au marché Maisonneuve, souligne Dany. Il a loué un terrain dans Viauville, puis en 1925, il a acheté une maison au coin de la rue Notre-Dame et du boulevard Pierre-Bernard. »

Mais l’année suivante, Carlos est mort d’un cancer, la veille de son 57e anniversaire. « Sa femme Claire est morte de chagrin six mois plus tard. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La Ville de Montréal a nommé le parc du faubourg Contrecœur en l’honneur de Carlos d’Alcantara.

Joseph, l’aîné de leurs cinq fils, n’avait que 21 ans. Il était l’unique enfant majeur de la fratrie et le seul à avoir eu une transmission des savoirs de son père. On lui a conseillé de vendre l’entreprise, mais c’est plutôt devenu une affaire de famille.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dany Gaudet devant l’arbre généalogique de sa famille

On saute des étapes, mais ses frères Pierre, Paul et Jules ont fini par ouvrir leur propre entreprise florale. Le premier s’est installé à Saint-Lambert alors que les deux autres sont demeurés dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Marcel, le fils de Joseph, qui se trouve à être le grand-père de Dany (et qui va avoir 96 ans cette année !), a pour sa part pris la relève du commerce d’origine et des terrains de son grand-père en 1987. Or, l’industrie de la fleuristerie a beaucoup changé entre-temps, si bien que 12 ans plus tard, alors que l’on pouvait dorénavant acheter des fleurs à l’épicerie et des plantes dans des magasins à grande surface, il a décidé de vendre.

Entre-temps, Dany avait ouvert un fleuriste (DM) à Longueuil avec sa mère Micheline d’Alcantara, qu’elle a fermé cinq ans après avoir repris celui de son oncle Paul à l’angle du boulevard Langelier et de la rue Sherbrooke.

Vous suivez toujours ?

En 2015, Dany a eu un avis d’éviction : son oncle avait beau avoir été locataire depuis 1949, elle avait 45 jours pour quitter les lieux. Pendant cinq ans, elle a loué un autre local rue Sherbrooke Est, avant d’acheter l’espace qu’elle occupe depuis 2021 à l’angle de la rue Desautels, devant le cimetière où repose par ailleurs Carlos d’Alcantara.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dany Gaudet, propriétaire des Dames d’Alcantara, est entourée à droite de son employée Bianca Baroni et à gauche de Joe Gonzaga, Gabrielle Harvey-Bergeron et Aude Franzi.

Comme une famille

C’est peut-être une déformation professionnelle quand on est l’héritière d’un commerce familial, mais Dany Gaudet parle de ses employées de longue date comme de ses filles.

Il y a « Gabou », Gabrielle Harvey-Bergeron, en poste depuis 14 ans. « Ma plus vieille », dit-elle.

Et il y a « Bibi », qui y travaille depuis 10 ans, soit depuis le stage final de ses études en fleuristerie.

Gabrielle est responsable des réseaux sociaux et de l’achat des fleurs alors que Bianca s’occupe de l’approvisionnement des plantes. Pour leurs 10 ans de loyaux services, chacune a eu droit à un voyage offert par Dany. La première aux Pays-Bas pour voir des marchés et un encan floral et la deuxième en Floride pour prendre part à la Tropical Plant International Expo (TPIE).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Aude Frenzi met la touche finale à une rose éternelle.

« Dany est pleine d’amour pour tout le monde. Nous sommes comme une famille ici », vante une autre employée, Aude Frenzi. « C’est un vrai cadeau de travailler ici. On fait de belles choses tous les jours. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dany Gaudet a un fils, Mathis, qui a 18 ans, mais le « petit dernier » à la boutique est Joe Gonzaga.

Le « petit dernier » est Joe Gonzaga, tout récemment diplômé de fleuristerie de l’École des métiers des Faubourgs de Montréal. « Je suis infographiste de formation et je cherchais quelque chose qui me tienne occupé toute la journée, et où je peux user de ma créativité et de mes connaissances en couleurs et en composition. C’est très dynamique, la fleuristerie : on n’arrête pas de la journée », fait-il valoir.

« Nous transmettons l’émotion des fleurs aux gens selon ce qu’ils vivent : le deuil, la célébration, l’amour... », ajoute-t-il.

« Nous avons le privilège de vivre avec les clients toutes les grandes étapes de leur vie », renchérit Dany Gaudet.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Gabrielle Harvey-Bergeron est l’une des Dames d’Alcantara depuis 14 ans.

Avec la fête des Mères qui approche, les employés des Dames d’Alcantara seront bien occupés cette semaine.

D’un bouquet à l’autre, à travers la mort comme les vœux d’une vie à deux, Dany et ses « filles » sont toujours à l’écoute. « Parfois, nous sommes comme des psychologues. On passe par toute la gamme des émotions avec nos clients », souligne Dany Gaudet.

C’est Carlos d’Alcantara qui serait fier de l’entendre !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une histoire d’amour plus que centenaire, d’André Cousineau