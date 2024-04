À l’instar de la tomate, le radis se décline en de multiples variétés et couleurs. Sous les toits des serres Leciel, on en trouve quatre. Survol de leurs particularités.

Radis blanc

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Radis blanc

Si on le compare aux radis rouge et mauve, le blanc est le plus doux des trois. « Son goût de radis est moins prononcé », note Steve Bertrand, directeur général des serres Leciel. Il s’agit d’une variété très polyvalente que l’on peut déguster tant crue que cuite. Chez les serres Leciel, on le trouve dans les casseaux et les bouquets de radis trois couleurs, aux côtés du rouge et du mauve.

Radis rouge

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Radis rouge

Le radis rouge est certainement celui qui est le plus cultivé au Québec. On peut l’apprêter de toutes sortes de façons : mariné, poêlé, en salade, en tartare… Il a un goût plus doux que le radis mauve, mais plus prononcé que le blanc. Une fois cuit, la texture du radis ressemble à celle du navet, souligne Lyna Carpentier, directrice des communications. Chez Leciel, il est vendu seul ou dans le même emballage que les radis blancs et mauves.

Radis mauve

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Radis mauve

Parmi tous ces radis, le mauve a le goût le plus prononcé. Puisque chez Leciel il est cultivé en serre, il n’est toutefois pas vraiment piquant, souligne Steve Bertrand. En fait, la différence de goût entre les radis blanc, rouge et mauve demeure assez subtile, selon lui. Cette variété que l’on trouve dans les emballages de radis trois couleurs de Leciel peut elle aussi être cuisinée de toutes les façons.

Radis déjeuner français

PHOTO FOURNIE PAR LECIEL Radis déjeuner français

Avec sa forme allongée et ses deux couleurs, le radis déjeuner français sort du lot. « Il est encore plus doux que les trois autres variétés », note Lyna Carpentier, directrice des communications. Généralement, les gens préfèrent le consommer cru, ajoute-t-elle. « En Europe, on l’utilise beaucoup pour les radis au beurre. » Pour ce faire, il suffit de plonger le radis froid dans du beurre fondu pour obtenir une croûte goûteuse autour du légume.

Encore plus de radis

Il existe, bien entendu, beaucoup plus de variétés de radis. Des exemples ? Le radis melon d’eau, avec sa chair rose vif, ou le radis noir, avec son extérieur ébène et son centre blanc. De quoi ajouter de la texture et de la couleur dans son assiette !