(Atlanta) Les collations proposées en Amérique du Nord deviennent de plus en plus épicées et Coca-Cola veut suivre cette tendance.

Dee-ann Durbin Associated Press

Mercredi, le géant des boissons gazeuses basé à Atlanta présente Coca-Cola Spiced, la première nouvelle offre permanente en trois ans en Amérique du Nord. Coca-Cola Spiced et Coca-Cola Spiced Zéro Sucre seront mis en vente au Canada et aux États-Unis le 19 février.

Coca-Cola Spiced n’a pas beaucoup de piquant. La saveur principale que les buveurs remarqueront est un soupçon de framboise. Le Coca-Cola ne nomme pas les épices qu’il a ajoutées, car il protège jalousement ses recettes, mais elles ont le goût de versions amplifiées des épices du Coca ordinaire.

En entrevue à l’agence Associated Press, Shakir Moin, responsable du marketing nord-américain de Coca-Cola, a signalé que la quantité de produits piquants a augmenté parce que les palettes gustatives des consommateurs ont évolué. Coca-Cola dit avoir réalisé que cela pouvait être une opportunité dans le domaine des boissons gazeuses.

Coke a exploré les moyens de susciter l’enthousiasme des jeunes buveurs pour son cola signature. En 2022, la compagnie a lancé Coca-Cola Creations, une série de huit saveurs de Coca-Cola en éditions limitées dans des canettes et des bouteilles colorées. Coca-Cola a ajouté des notes de noix de coco, de fraise, de pastèque et d’autres saveurs aux boissons.

Le dernier exemple, Coca-Cola Happy Tears, contient des arômes de sel et de minéraux. Il sera vendu uniquement via TikTok le 17 février aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Shakir Moin a expliqué que les recherches menées auprès de clients pour le Coca-Cola Creations ont contribué au développement de Coca-Cola Spiced.

Il faut généralement à Coca-Cola au moins un an pour développer une nouvelle boisson, a-t-il précisé, mais Coca-Cola Spiced n’a pris que sept semaines. Shakir Moin a signalé que les consommateurs évoluent plus vite et que la compagnie doit être plus rapide que le marché.