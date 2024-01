Au jardin des noix Chauds, les marrons du Québec ?

La réponse est « plus maintenant » et « pas encore » ! Ce petit fruit à coque, qui se présente comme une friandise servie grillée ou glacée au sucre, fait partie des plaisirs d’automne qui sont une gracieuseté du terroir… en Europe, du moins ! L’époque où on se régalait du goût des châtaignes d’Amérique appartient au passé, mais pour combien de temps ?