Bienvenue chez Oncle Lee, le nouveau et très attendu restaurant du chef Andersen Lee, situé sur l’avenue Laurier Ouest, un local qui a abrité au fil des ans La Petite ardoise, Wilfrid sur Laurier et Veuve Chalet.

Le chef Lee nous accueille dans cette grande salle ambiance Quartier chinois, avec ses lanternes rouges au plafond, ses dragons sur les poignées de porte, ses banquettes noires, sa vaisselle chinoise et ses baguettes à la table. « C’est un rêve qui se réalise, celui d’ouvrir un restaurant chinois, je suis très chanceux de pouvoir le faire avec l’aide de mes mentors et associés Mélanie Blanchette, François Nadon et Émile Colette, copropriétaires des restaurants Bouillon Bilk, Le Cadet et Place Carmin », confie le jeune chef.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Pétoncles sauce XO

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Contre-filet de bœuf et os à moelle sauce sichuanaise

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Andersen Lee, chef du restaurant Oncle Lee

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le chef Andersen Lee en cuisine 1 /4







Andersen Lee, 25 ans, était prêt à ouvrir son restaurant. Diplômé de l’École des métiers de la restauration et du tourisme, il a travaillé dans quelques restaurants, dont le Bouillon Bilk, puis en 2019, il a remporté la prestigieuse bourse d’études 50 Best BBVA, initiative du palmarès international The World’s Best Restaurants qui récompense les cuisiniers les plus talentueux. Il a effectué des stages dans trois grands restaurants dans le monde : Odette à Singapour, Core by Clare Smyth à Londres et Quintonil à Mexico. « J’ai appris la discipline, j’ai vu à quel point les gens étaient passionnés par ce qu’ils font et ils travaillent tellement d’heures. Ces stages m’ont fait réaliser que je voulais rentrer chez moi, à Montréal, pour ouvrir un restaurant avec une belle ambiance et des mets chinois à un prix accessible », dit-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Oncle Lee est situé au 222, avenue Laurier Ouest.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une grande salle, ambiance Quartier chinois, avec les murs de brique, les banquettes et les lanternes chinoises

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les poignées de porte en forme de dragon accueillent les visiteurs du restaurant Oncle Lee. 1 /4







Les plats sont variés ; il y a certains classiques de la cuisine chinoise comme la soupe wonton crevettes et porc, le riz frit à l’ail, les nouilles épicées, le chow mein croustillant aux fruits de mer, le plateau de canard, les légumes sautés, les aubergines sauce aigre-douce et arachides, mais la fondue chinoise est aussi au menu. « Je suis né à Montréal d’une mère taiwanaise et d’un père qui vient de Hong Kong. La carte est composée de plats chinois qu’on aime manger comme des nouilles épicées, des crevettes et des calmars frits. Le canard a été inspiré par celui de Pékin, mais on fait une version poitrine de canard poêlée avec sauce cinq épices et ça vient avec les petites crêpes. Les pétoncles sauce XO, ce n’est pas un plat chinois, mais il y a la sauce qui rappelle les saveurs chinoises. Il y aura aussi des plats du jour et la carte changera selon les saisons », précise Andersen Lee.

Une belle place est faite aux cocktails avec les créations de Connor Scott et on retrouve un éventail de vins au verre et de bouteilles, une sélection de la sommelière Alexandra Doyon.

Et pourquoi le nom Oncle Lee ? « Ça fait référence à un ami de la famille, Oncle Lee ! Quand j’étais petit, mes parents me disaient qu’on allait rendre visite à mon oncle, mais ce n’était pas un oncle, mais un ami de la famille. Alors vous êtes ici chez vous, je suis l’ami de la famille, d’où le nom Oncle Lee ! ».

Oncle Lee est ouvert du mercredi au dimanche dès 16 h et jusqu’à 1 h du matin du jeudi au samedi.

222, avenue Laurier Ouest, Montréal