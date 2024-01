En 2024, on vous souhaite la santé ! Et tout commence par le ventre. Des bienfaits inouïs de la fermentation à l’incroyable polyvalence des légumineuses, on vous met la table pour des menus bons pour vous, et gourmands à souhait !

La Presse

Au-delà de la trempette PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Shai Haddad nous partage sa recette de houmous. On y trempe nos crudités et on en tartine nos bouts de pain. Mais le houmous a beaucoup plus à offrir qu’une simple collation, croit Shai Haddad, fondateur de Baba Hummus. Lisez le dossier de Véronique Larocque

Quand les bactéries cuisinent pour nous PHOTO MATHIEU DUPUIS, FOURNIE PAR RÉVOLUTION FERMENTATION Le processus de fermentation entraîne la multiplication de bonnes bactéries qui viennent prêter main-forte à celles déjà présentes dans le tube digestif. Dans l’ombre et depuis la nuit des temps, des milliards de micro-organismes travaillent à transformer les ingrédients pour nous les apprêter à toutes les sauces. La choucroute, le fromage et le vin sont autant de produits de sympathiques bactéries qui ajoutent des saveurs et des bienfaits à notre alimentation. Explications et mode d’emploi. Lisez le dossier d'Isabelle Morin