Santé Quand les bactéries cuisinent pour nous

Dans l’ombre et depuis la nuit des temps, des milliards de micro-organismes travaillent à transformer les ingrédients pour nous les apprêter à toutes les sauces. La choucroute, le fromage et le vin sont autant de produits de sympathiques bactéries qui ajoutent des saveurs et des bienfaits à notre alimentation. Explications et mode d’emploi.