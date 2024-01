(Toronto) Une bataille entre les restaurants à sandwichs se dessine au Canada, avec l’arrivée de deux nouvelles bannières américaines.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Inspire Brands a annoncé mercredi que sa bannière Jimmy John’s utiliserait un modèle de franchise pour sortir des États-Unis cette année avec un restaurant dans la région du Grand Toronto et d’autres à suivre à travers le pays.

Au même moment, Redberry Restaurants a affirmé que sa bannière Jersey Mike’s Subs, qui possède déjà deux établissements en Ontario, prévoyait ouvrir plus de 300 restaurants canadiens d’ici 2034. Certaines seront des franchises, d’autres appartiendront à Redberry, qui possède et exploite plus de 180 restaurants Burger King et Taco Bell.

Les deux sociétés sont connues pour leurs sandwichs personnalisables de style sous-marin, servis avec des accompagnements comme des croustilles et des biscuits. Chez Jimmy John’s, les convives peuvent également opter pour des sandwichs roulés ou un « unwich », un sandwich qui utilise de la laitue au lieu d’un petit pain.

Elles rejoindront un certain nombre d’entreprises de sandwichs locales et étrangères ayant des années d’activité au Canada.

Joanne McNeish, professeure agrégée en marketing à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré que la nouvelle est « excitante » pour le marché canadien, mais la grande question est de savoir si ces marques ont suffisamment d’attrait dans un nouveau marché.

« Il y a certaines hypothèses, en particulier concernant le marché canadien [de la part de certaines marques américaines], selon lesquelles : “Oh, ils sont comme nous, donc ils mangeront la même chose” », a-t-elle souligné.

« Tout d’abord, notre population est beaucoup plus diversifiée que la leur […] Deuxièmement, ce sont des restaurants qui se targuent de proposer de grandes portions. Ce n’est pas vraiment une sensibilité canadienne. »

Plusieurs concurrents au Canada

Mme McNeish soupçonne que ces marques s’intéressent au Canada parce que les gens se tournent vers des produits moins chers et des aliments réconfortants en période de ralentissement économique. La COVID-19 a également mis l’accent sur une alimentation saine.

Mais il existe déjà une multitude de concurrents qui répondent aux besoins des deux.

Les rivaux les plus proches de Jimmy John’s et de Jersey Mike’s seront probablement Subway, également une chaîne américaine, Mr. Sub, originaire de Toronto, qui est dirigée par MTY Food Group, propriétaire de Thai Express et de Manchu Wok, ainsi que Firehouse Subs et Tim Hortons, qui partagent une société mère avec Popeyes Louisiana Kitchen et Burger King.

Le géant du café Starbucks et la marque de café britannique Pret A Manger, qui s’est développée au Canada par l’entremise d’A & W, sont également des acteurs sur le marché canadien des sandwichs de restauration rapide, bien que tous deux se concentrent sur des ingrédients plus artisanaux.

Mme McNeish estime que Jimmy John’s et Jersey Mike’s devront dépenser beaucoup d’argent pour développer la notoriété nécessaire de leur marque, car leurs concurrents « n’hésiteront pas à riposter » avec des remises, des programmes de fidélité et des coupons.

« Ce ne sont pas de petites marques qui vont manquer d’argent face à ces efforts promotionnels », a-t-elle soutenu.

« Il y aura des promotions sur les prix, ce qui pourrait amener les consommateurs à se tourner vers les marques auxquelles ils sont fidèles et dont ils sont conscients, et cela ne permettra pas à Jimmy John’s et à Jersey Mike’s d’obtenir du succès. »

De grandes ambitions pour Inspire Brands

Jimmy John’s, qui a également annoncé mercredi un accord de franchise international pour l’Amérique latine, n’a pas encore indiqué où sera son premier site, ni combien de magasins il espère ouvrir.

« Nous n’annoncerons pas publiquement ce nombre, mais […] nous approchons les 3000 aux États-Unis et nous avons une formidable marge de croissance, donc vous pourriez facilement faire cela et bien plus encore au Canada sur une longue période », a déclaré Michael Haley, président et directeur général international de la société mère de Jimmy John, Inspire Brands.

Inspire Brands, qui est également derrière Arby’s, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin’et Sonic, fera appel au franchiseur canadien Foodtastic pour lancer Jimmy John’s au Canada.

Foodtastic compte plus de 1100 restaurants sous des marques telles que Milestones, Freshii et Quesada.

Interrogé sur ce à quoi ressemblera le menu canadien de Jimmy John’s, M. Haley a répondu : « Vous voulez pouvoir aller dans un Jimmy John’s au Canada et avoir l’impression d’être dans un Jimmy John’s. »

« Mais nous voulons également nous assurer que nous apportons les changements nécessaires pour trouver un écho auprès du consommateur canadien », a-t-il nuancé.

Les recherches de Jimmy John’s ont révélé que plus de 60 % des consommateurs canadiens préfèrent un sandwich chaud. La chaîne offrira donc la possibilité de faire griller un sandwich.

« Il y a juste de petits ajustements, parfois même le nom du sandwich peut être ajusté pour résonner et avoir simplement une meilleure traduction », a déclaré M. Haley.

Inspire Brands surveillera de près l’expansion. Certaines de ses autres bannières, dont le géant des hamburgers et frites Sonic, ne sont pas encore implantées au Canada.

« Nous constatons que bon nombre, voire la plupart de nos marques peuvent trouver un écho au Canada », a constaté M. Haley.

« Restez à l’affût de Sonic. Je pense que ce sera notre sixième marque à sortir des États-Unis et nous ne sommes pas très loin de réfléchir aujourd’hui à ce à quoi pourrait ressembler l’adaptation internationale de la marque. »