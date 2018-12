Alimentation responsable: Une bouchée pour la planète

Manger est une source de plaisir et de... gaz à effet de serre. Comment verdir son assiette? Voici huit conseils et la réponse à la question complexe: vaut-il mieux manger bio ou local?

C'est «en raison de faibles rendements dans la conversion des aliments, de la fermentation entérique chez les ruminants et d'émissions liées au fumier», précise Nature. En clair, les animaux consomment beaucoup d'aliments en comparaison de leur rendement en viande, sans compter qu'ils émettent des gaz et du fumier. La solution consiste à manger nous-mêmes les céréales au lieu de les donner au bétail...

«On va même un peu plus loin: on prône la production dans des fermes qui utilisent des principes d'agroécologie.»

Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie Trottier, penche plutôt pour les aliments locaux. «Si on compare du bio qui vient de l'autre bout du monde à un produit non bio qui vient d'à côté, c'est pas mal clair que c'est le produit local qui a l'impact environnemental le plus gagnant», estime-t-il.

«Pour limiter l'émission de gaz à effet de serre [GES], il n'y a pas de réponse tranchée sur cette question, si la provenance n'est pas un critère, indique Dominique Maxime, associé de recherche au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services [CIRAIG]. Pour d'autres enjeux environnementaux comme la biodiversité ou les risques de toxicité des écosystèmes et des humains, le bio est probablement une meilleure option.»

HUIT TRUCS POUR MANGER EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

L'alimentation d'un Québécois est responsable de l'émission de 1,5 tonne de gaz à effet de serre (GES) par an. C'est presque autant que son utilisation de la voiture (1,9 tonne) et trois fois plus que ses voyages en avion (0,5 tonne), selon des calculs faits en 2017 par le chroniqueur à La Presse Francis Vailles. Voici huit trucs pour manger - et boire - en polluant moins.

Réduire les portions

Ce n'est pas jojo à l'approche des Fêtes, mais c'est efficace. «On peut viser de 10 à 15 % de réduction des quantités, car c'est en général le niveau de dépassement des calories recommandées dans un pays développé comme le nôtre, suggère Dominique Maxime, analyste au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). C'est à peu près le taux de réduction des GES qu'on peut espérer en même temps.» À retenir pour janvier.

Réduire le gaspillage

Pour réduire le gaspillage, il faut généralement réduire les quantités achetées - il peut être utile de se le rappeler avant Noël. «Privilégier les aliments qui se conservent devrait logiquement tendre à réduire les pertes», ajoute Dominique Maxime. «Il faut réfléchir à son point de départ, conseille Colleen Thorpe, directrice des programmes éducatifs d'Équiterre. Si on ne fait généralement pas attention, réduire le gaspillage peut être un geste significatif et accessible.»

Suivre les recommandations nutritionnelles

Adopter l'assiette santé de Harvard - où les fruits et légumes composent la moitié du plat, les céréales complètes, le quart, et les protéines saines, le quart (en limitant la viande rouge) - permet d'être plus vert. Suivre le Guide alimentaire canadien a aussi des bénéfices. «Logiquement, les quantités de viande en général vont se trouver réduites, car on en surconsomme par rapport aux recommandations», souligne Dominique Maxime. Là aussi, on peut espérer de 15 à 20 % de réduction des GES.

Bye-bye, boeuf

Remplacer la viande de boeuf par d'autres viandes permet de moins contribuer au réchauffement climatique. Produire 1 kg de porc émet 10 fois moins de CO2 que produire 1 kg de boeuf, selon une étude parue en octobre dans la revue Nature. Manger du poulet, du poisson et des fruits de mer est encore mieux.

Célébrer la saison

«Manger de saison permet logiquement de maximiser les quantités d'aliments locaux», fait valoir Dominique Maxime. Vive les salades de chou, les potages à la courge et les tartes aux pommes - des produits du Québec disponibles en hiver. «On peut penser à faire des conserves ou de la congélation au moment où les aliments sont locaux», suggère Normand Mousseau, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier. À glisser sous le sapin, des pots Mason en prévision des prochaines récoltes?

Adieu, fromage

Réduire la consommation de produits laitiers ou les remplacer par d'autres (par exemple, préférer le yogourt au fromage) est une mesure intéressante, suggère Dominique Maxime. Il faut environ 1 kg de lait pour faire 1 kg de yogourt régulier, contre de 8 à 10 kg de lait pour faire 1 kg de fromage. Encore mieux: privilégier les options végétales, comme les boissons de soya ou d'avoine. Le père Noël n'y verra que du feu.

Bonjour, tofu

Remplacer la viande, le poulet et le poisson par des protéines d'origine végétale, comme les légumineuses, les noix et le tofu, peut sembler difficile, mais c'est efficace. Produire 1 kg de légumineuses émet 0,2 tonne de GES, d'après Nature. C'est sept fois moins que pour la même quantité de volaille (1,4 tonne de GES). La soupe aux pois traditionnelle a du bon.

Emballages pas emballants

«Au lieu de se casser la tête à faire des calculs d'émissions de GES, on peut agir beaucoup sur l'emballage, propose Colleen Thorpe. Si on achète des aliments peu emballés, l'empreinte carbone liée à la production de l'emballage est réduite. En faisant avancer le zéro déchet en alimentation, on fera des gains énormes.» Tout emballage n'est pas à proscrire, on peut y aller graduellement. «Si on achète un sac de légumes congelés, l'emballage est nettement plus faible que dans d'autres transformations», illustre Normand Mousseau. À quand les cadeaux emballés dans un sac de petits pois recyclé?