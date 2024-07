Le mochi existe au Japon depuis environ 2000 ans. Il a depuis traversé de nombreuses frontières, et a inspiré des passionnés de ce côté-ci du globe, qui l’ont réimaginé. Place aux mochi-beignes et aux mochi-biscuits, qui attirent de plus en plus les gourmets.

Mochi

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un mochi-beigne de Mochigo

Le mochi est essentiellement une pâte de riz gluant. Le riz gluant utilisé est différent du riz pour les sushis, on utilise ici le mochigome. C’est la haute teneur en amylopectine – et l’absence d’amylose – qui confère le caractère collant au riz gluant. Le mochi serait originaire de la Chine, mais aurait voyagé au Japon au même moment que la riziculture. On peut le retrouver sous plusieurs formes selon les régions du Japon.

Nouvel An

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kuniko Fujita, sommelière de saké et critique gastronomique

De nos jours, le mochi est surtout consommé lors du Nouvel An au Japon. « La grande famille se rassemble et on fait le mochi, explique Kuniko Fujita, sommelière de saké et critique gastronomique. On cuit le riz gluant à la vapeur, on le met dans une sorte de contenant et on pilonne la pâte. »

Ce pilonnage, qui s’appelle mochitsuki, se fait couramment dans la rue et devient même un évènement. « Cette scène est très symbolique de notre Nouvel An, affirme Kuniko Fujita. Traditionnellement, le mochi signifie la bonne chance et le bonheur. »

Daifuku

PHOTO GETTY IMAGES Des daifukus

La sorte de mochi qu’on retrouve souvent en Amérique du Nord est le daifuku. « À l’extérieur, c’est la pâte de riz et à l’intérieur, c’est une pâte de haricots rouges », indique Kuniko Fujita. Mais le daifuku peut être farci avec d’autres ingrédients, comme de la crème glacée.

Salé

PHOTO LAUREN JUSTICE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le mochi est servi salé dans cette soupe du Nouvel An japonais (ozoni).

On peut aussi manger le mochi salé, en soupe – un plat souvent servi au Nouvel An – ou en collation. « On peut manger le mochi entouré de nori (algue séchée). On le grille un peu et on y met de la sauce soya comme on le ferait pour un onigiri », détaille Kuniko Fujita.

Les mochi-beignes de Mochigo

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Jenny Khounsombath (au centre) avec Kassem El-Ayoubi (à gauche) et Thi Kim Thanh Tran, qui sont derrière Mochigo

De drôles de beignes ont fait leur apparition à Montréal. Au parfum de calamansi, de lait aux céréales, de lychee yakult, et formé de plusieurs ronds, les mochi-beignes de Mochigo attirent l’attention.

C’est la nostalgie qui a conduit Jenny Khounsombath, derrière Mochigo, à cuisiner des mochi-donuts. Lors d’un voyage au Japon, elle et sa meilleure amie s’étaient régalées de ce dessert. Elles ont voulu en retrouver à Montréal, mais sans succès. « On savait que ça commençait à Toronto, mais on n’était pas satisfaites de leurs textures, donc je me suis dit : “Je vais en faire” », résume Jenny.

Le mochi-beigne, ou mochi-donut, combine « la texture particulière, très moelleuse, du mochi et le côté croustillant du beigne », explique-t-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les mochi-beignes de Mochigo attirent l’attention.

Après de nombreux tests dans sa cuisine et la quête de bons ingrédients – Jenny combine la farine de riz, de tapioca et de blé –, elle en a proposé à ses abonnés sur Instagram. « Quand j’ai commencé, les gens me disaient : “Enfin, il y a des mochi-donuts à Montréal” », se souvient-elle. C’est ainsi qu’a vu le jour Mochigo.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le mochi-beigne au parfum de calamansi

Depuis deux ans, les mochi-donuts de Mochigo sont offerts en formule boutique éphémère. Cet été, les clients peuvent s’en procurer le samedi à l’Espace Warmup, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Jenny Khounsombath est aidée par sa meilleure amie, Thi Kim Thanh Tran, et son copain, Kassem El-Ayoubi, qui ont embarqué dans l’aventure sucrée.

« Chaque mois, je change les saveurs de glaçage. Je m’inspire de ma culture asiatique », mentionne Jenny, qui est d’origine laotienne. « On est en train de grandir et de voir dans quelle ville on veut s’établir », explique celle qui voit l’intérêt pour les mochi-donuts croître encore.

Les mochikies de Teta’s Dough

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une des variétés de mochikies, ou mochi-biscuits, préparés par Atef et Yasmeen El-Irani

Les mochikies, qu’on pourrait traduire par mochi-biscuits, sont une création d’Atef El-Irani. Le consultant en génie, passionné de pâtisserie, a commencé à offrir de la pâte à biscuit et des biscuits géants sur demande durant la pandémie avec l’aide de sa fille, Yasmeen El-Irani, sous l’enseigne Teta’s Dough.

Le tandem père-fille libano-canadien, qui a longtemps vécu à Dubaï, partage une passion pour le sucré. « Nous aimons combiner l’essence et les saveurs du Moyen-Orient aux douceurs traditionnelles de l’Amérique du Nord », affirme Yasmeen.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Atef El-Irani et sa fille Yasmeen

Et le duo aime bien expérimenter. « Nous avons voulu créer un nouveau dessert avec notre biscuit géant, qui était déjà très populaire, en amenant la saveur et la texture uniques du mochi », explique Atef. C’est ainsi que l’idée du mochikie est née : un biscuit enveloppé de mochi. Mais il fallait trouver le moyen de le réussir.

Après de nombreux essais – la pâte de riz devait résister à la cuisson du biscuit –, Atef El-Irani a trouvé la recette magique, qui inclut quelques ingrédients secrets, révèle le père de famille.

Dès sa sortie, le mochikie a fait tourner les têtes – et a ravi bien des estomacs. « Nous recevons de nombreuses demandes pour aller en Europe, aux États-Unis, à Halifax », énumère Atef. Le succès du mochikie a aussi été moussé par des vidéos Instagram qui ont accumulé des millions de vues.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une autre variété de mochi-biscuit préparé par Atef et Yasmeen El-Irani

Et comment décrire le mochikie ? « C’est inusité, c’est moelleux et décadent », résume Yasmeen. Tetas’s Dough offre plusieurs parfums : pistache, Montréal (aux pépites de chocolat avec un cœur fondant de Nutella), noix de Grenoble, chocolat blanc, matcha et citron. Le duo va bientôt lancer un nouveau dessert : le cloud biscuit, qui combinera littéralement les pâtes de mochi et de biscuit.

Les clients de Teta’s Dough peuvent aussi se délecter de nombreux desserts : des creamkies (biscuits fourrés à la crème glacée), des crookies (biscuits-croissant), des knafeh et bien d’autres. Pour l’instant, les douceurs sont seulement offertes en livraison, mais Atef et Yasmeen El-Irani souhaiteraient ouvrir une boutique à Montréal. « J’aimerais avoir ce contact-là avec les clients, avoue Atef, qu’ils nous voient cuisiner. »