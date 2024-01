Vous avez un projet de rénovation en tête, mais vous ne savez pas par où commencer ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère une sélection de ses meilleures astuces pour réussir son projet, dans les temps, en respectant son budget.

Comment faire un plan de rénovation de maison ?

Comment éviter la catastrophe ? Ceux qui se lancent pour la première fois dans un projet de réno sont souvent terrifiés ou téméraires, constate le journaliste et auteur Jean-Benoît Nadeau. Un peu d’aide pour éviter la catastrophe. Comment s’organiser pour faire des travaux ? Pla-ni-fier. C’est LE mot clé pour réussir ses travaux. Bien avant d’embaucher des entrepreneurs, de la main-d’œuvre, donner des contrats et d’acheter tout ce qu’il faut, il est crucial de réfléchir, de dresser des listes et surtout, si vous rénovez à deux, de discuter. Aide-mémoire et ordre de priorités avant de se lancer. Coup d’œil sur les professions PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Si on ne travaille pas dans le milieu, ce n’est pas facile de savoir à quel type de main-d’œuvre faire appel pour des contrats ou des soumissions pour des projets de rénovation ou de construction. Puisque notre collaboratrice Stéphanie Lévesque travaille régulièrement avec différents professionnels, elle leur a posé des questions qui reviennent souvent. Architecte et designer d’intérieur

Ingénieur en structure et technologue en architecture



Quel budget pour une rénovation de maison ?

Pourquoi ça coûte souvent plus cher que prévu ? Comment arriver à décoder toute l’information quand survient un imprévu ? Il y a plusieurs variables et des essentiels à connaître. Est-il réellement possible de calculer efficacement pour avoir une idée du budget de rénovation ? Oui, mais il faut s’y connaître, répond l’entrepreneure Stéphanie Lévesque. Les dépassements de coûts, c’est normal ? PHOTO ARCHIVES GETTY IMAGES Prévenez les dépassements de coûts ! En rénovation, les surcoûts sont malheureusement monnaie courante. Quelles en sont les raisons ? Comment savoir s’ils sont justifiés ? Comment se protéger et éviter de payer des factures abusives sans se mettre hors la loi, sans aller à l’encontre de la législation en vigueur ? Conseils d’experts. Rénovations : dépense ou investissement ? Agrandir la cuisine, refaire la salle de bains, aménager le sous-sol, faire creuser une piscine, transformer une pièce en cellier ou investir dans un aménagement paysager de rêve ? Tous les moyens sont bons pour bien se sentir à la maison. Mais qu’en est-il de l’impact de ces travaux sur la valeur de la propriété ? La rénovation, dépense ou investissement ? État des lieux.

Rénovation de la cuisine

Rénovation de la salle de bain

Rénovation du sous-sol

Faut-il rénover le sous-sol avant de vendre ? Jusqu’où faut-il aller dans les travaux de rénovation et l’embellissement du sous-sol de la maison pour rentabiliser son investissement ? Des experts se prononcent sur les éléments à considérer. Un sous-sol bien pensé La designer d’intérieur Sabrina Cavaiola a réaménagé entièrement le sous-sol de la résidence d’une jeune famille située en Montérégie, afin d’y organiser des espaces de travail et de loisirs confortables et lumineux. Un projet de rénovation efficace sans abattre de cloisons, qui répond aux besoins actuels et à long terme des clients.

Tout savoir sur les petits travaux divers à la maison

Efficacité énergétique et rénovation écologique