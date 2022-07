À partir des nombreuses questions que vous nous avez envoyées, notre collaboratrice vous donne une fois par mois des conseils et des pistes de solution pour réaliser vos projets

Stéphanie Lévesque Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

Acheter rénové ou non ?

« Nous hésitons entre acheter une maison à rénover et une maison qui est déjà rénovée. Mis à part le fait que la maison à rénover sera 100 % à notre goût, qu’est-il le plus avantageux d’acheter si on considère les coûts de matériaux élevés ? Aussi, est-il vrai que tout se peint, des armoires de cuisine à la céramique de la salle de bains ? »

Patricia Fortin

Il est tout à fait normal de vous poser ce genre de question. C’est un réflexe sain et prudent. La situation est très particulière depuis deux ans. La majorité des entrepreneurs en rénovation résidentielle sont tellement occupés que leur carnet de commandes va jusqu’à août 2023. Sans parler de l’enjeu de la main-d’œuvre. La rénovation demande aux candidats d’avoir plusieurs aptitudes, en plus de la patience et de la réactivité face à un imprévu. Même si, depuis la pandémie, certaines personnes se sont trouvé de nouvelles passions, connaître les techniques, respecter l’intégrité de la maison et travailler de façon esthétique n’est pas donné à tout le monde. De ce fait, même si vous êtes découragés parce que vous ne trouvez personne, même pour vos petits travaux, prenez votre temps. Des travaux mal exécutés coûtent trois fois plus cher.

J’aime beaucoup la façon dont vous posez votre question puisque le principal avantage de rénover une maison que l’on vient d’acheter est justement de la rendre 100 % compatible avec nos besoins et nos goûts. On choisit une maison pour les avantages de son emplacement (école, parc, proximité du travail, etc.), puis pour ses atouts : terrain, nombre de pièces, etc. En ce moment, si vous trouvez une maison qui correspond à ce que vous recherchez, mais qu’elle n’est pas à 100 % à votre goût, il sera toujours possible de la rénover plus tard en planifiant bien les travaux et en prévoyant le budget nécessaire pour ne pas vous retrouver dans une cage dorée. Bien sûr, encore faut-il que tout soit sécuritaire, mais une céramique bleu pâle dans une salle de bains, ça s’endure.

Cela dit, oui, tout se peint, mais cette option est temporaire. Les apprêts et les peintures hybrides offrent la possibilité de transformer rapidement un panneau d’armoire de cuisine, d’un meuble-lavabo de la salle de bains ou un meuble. Même chose pour la céramique murale, mais le joint de coulis n’apparaît plus et la durabilité n’est pas sa première qualité. Ce que vous devez retenir est que vous devez respecter le temps de séchage complet des produits. Lisez la fiche technique.

Rénover une cuisine avec un budget de 25 000 $ ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Est-ce possible de rénover sa cuisine avec un budget de 25 000 $ ? Ça dépend !

Je suis propriétaire d’un bungalow situé à Saint-Hyacinthe, l’année de construction est 1978. J’aimerais rénover ma cuisine qui a maintenant plus de 15 ans, avec des électroménagers de plus de 20 ans… Je suis un papa seul qui n’a pas un gros budget de rénovations (maximum 25 000 $) et je me demande si c’est réalisable. Si oui, quels sont les matériaux à privilégier pour les armoires, et ceux pour les comptoirs et les meilleurs électroménagers ? J’entends souvent parler des plaques à induction, est-ce intéressant comme produit ? J’aime beaucoup cuisiner, et j’aimerais bien garder ma maison encore 15 à 20 ans… et je souhaite que ce soit ma dernière cuisine !

Yves Simard

Oui, c’est possible, mais il faut bien choisir ses options. Lorsque l’on parle d’une rénovation de cuisine, sans même savoir ce que l’on va y faire, on énonce les paramètres budgétaires. Mais il ne faut pas croire que ça coûte toujours la même chose pour tous les types de cuisines. Il y a des cuisines qui reviennent à 25 000 $ et d’autres à 150 000 $ et plus. Il faut juste être bien informé et surtout comparer des pommes avec des pommes. Attention, les variantes sont grandes !

D’abord, les travaux. Est-ce que vous confiez tous les travaux aux soins d’un entrepreneur général ? Si oui, cette option rend impossible votre projet avec le budget actuel. C’est connu, la main-d’œuvre représente une très grande partie du budget. Si vous n’y connaissez rien, c’est l’option la plus probable. Avez-vous quelques habiletés qui pourront vous servir, tant manuelles qu’en gestion, entendons-nous ? Il faut aussi gérer le stress des retards de livraison, les imprévus et les erreurs courantes, comme des coupes à la mauvaise taille. Si vous avez de l’intérêt, les travaux de finition sont accessibles et permettent de faire les choses telles que l’on veut. Faites un scénario pour évaluer si ça vaut le coup. Parce que ça prend aussi du temps pour réaliser les travaux correctement.

Maintenant, les matériaux : vous avez raison, tout dépend de ce que l’on choisit comme matériau. Posez-vous les bonnes questions. Il serait judicieux de choisir des matériaux durables, surtout si vous comptez rester longtemps dans cette maison. Mais oui, ils sont inévitablement plus chers. Une mélamine ou un comptoir en stratifié bien utilisé et bien entretenu ont une durée de vie utile plutôt respectable, mais ce sont des choix moins écologiques. Évidemment, ce n’est pas comparable à du bois massif ou à un comptoir de granit, mais c’est justement là que vous devez planifier et faire des choix.

Maintenant, les électroménagers. Si vous les incluez dans votre budget de rénovation, ils occuperont une place importante. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Concernant la plaque à induction, elle a la réputation de bien diffuser la chaleur et d’être facile d’entretien. Ce type d’appareil requiert une demande électrique souvent différente de celle de votre cuisinière actuelle. Il n’est pas rare que l’électricien doive modifier et réajuster la source électrique. C’est à valider afin de bien planifier les étapes des travaux. Prenez votre temps, surtout ces temps-ci. La livraison des matériaux et des électroménagers est imprévisible dans les délais et dans la disponibilité. Si vous avez des envies très précises, prenez-vous un coup d’avance.