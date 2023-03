Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Projet

Que ce soit pour avoir plus d’intimité ou encore pour uniformiser le décor, installer ou changer une poignée de porte est simple à réaliser. Faites-vous confiance et passez à l’action.

En premier lieu

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’attache de métal fixée au chambranle de la porte peut avoir besoin d’ajustement.

Si vous changez de modèle de poignée, la gâche, l’attache de métal fixée au chambranle de la porte, peut avoir besoin d’ajustement. La poignée à bec-de-cane est plus facile à utiliser. Dans l’optique d’un design universel, elle permet l’ouverture à une seule main ou encore avec le coude. Le type avec barrure n’est pas plus difficile à installer. La barrure est évidemment du côté intérieur de la pièce.

Les outils Tournevis (selon le type de tête des vis d’assemblage) Couteau universel (facultatif)

Comment s’y prendre

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Insérez le pêne à ressort dans le trou de la porte.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le mécanisme complet

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La pièce centrale qui actionne le pêne à ressort. Ce que l’on voit est la partie dans laquelle on entre l’axe central de la poignée qui fait « tourner » la poignée. 1 /3





1. Insérez le pêne à ressort dans le trou de la porte. Assurez-vous que la pente du pêne à ressort est dans le bon sens pour ne pas nuire à l’ouverture de la porte. Selon la distance du trou pour la poignée du bord de la porte et l’épaisseur de porte, la plupart des poignées permettent d’ajuster le système pour entrer correctement l’axe central. Selon le type de poignée, vous pouvez utiliser le bouton autour du pêne, qui offre une installation très épurée, ou l’autre option classique.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Insérez une première partie avec l’axe central.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Vissez ensuite, mais pas trop fort. 1 /2



2. Insérez une première partie avec l’axe central, puis vissez. Ne serrez pas trop fort pour éviter que le système force. Faites-le au tournevis.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Placez l’autre partie de la poignée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La poignée sans le bec-de-cane

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On ajoute ensuite le bec-de-cane. 1 /3





3. Placez l’autre partie de la poignée, ajustez doucement, puis vissez. Comme dans le cas présent, certaines poignées nécessitent qu’on installe séparément la base et le bec-de-cane. Si vous avez une poignée avec loquet, selon le modèle, le bouton de pression va au bas.

Dernière étape

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dessinez un trait de crayon exactement sous le pêne à ressort.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Même si le cadre de la porte est déjà usiné, il peut y avoir un ajustement à faire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Utilisez un couteau universel avec une lame tranchante pour un travail de précision.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Vissez la plaque. 1 /4







4. Fixez la gâche dans le chambranle de la porte. Même si le cadre est déjà usiné, faites une vérification, puis fixez la deuxième vis. Au besoin, ajustez-la. Dessinez un trait de crayon exactement sous le pêne à ressort. Insérez d’abord une seule vis, pour ajuster la pièce, tracez et coupez au besoin. Utilisez un couteau universel avec une lame tranchante pour un travail de précision. Les moulures de cadrage de porte plus épaisses demandent souvent plus d’ajustement.