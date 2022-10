Remplacer la fenêtre décorative de votre porte peut donner un second souffle à votre entrée.

Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Stéphanie Lévesque Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

Projet

Pour redonner un second souffle à l’extérieur de la maison, il y a différentes possibilités. Saviez-vous qu’il était possible de changer la fenêtre décorative de votre porte ? C’est simple et ça ne demande que peu d’outils.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Changer le look de la porte et remplacer les luminaires rajeunit la façade.

En premier lieu

Afin de vous assurer que la dimension de la nouvelle fenêtre soit bonne, prenez les mesures du haut du contour du cadre extérieur jusqu’au bas et de droite à gauche.

Méfiez-vous du poids de la fenêtre. Elle peut peser entre 40 et 50 lb.

Au démontage, conservez les vis. Ces vis ne sont pas filetées au complet et servent à serrer les joints d’étanchéité sans les écraser.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le pro vitrier Joël, de Novatech, applique du ruban adhésif pour se faciliter la tâche.

Le ruban adhésif doit être assez efficace pour soutenir le cadrage de la fenêtre, mais pas trop collant pour ne pas arracher la peinture de la porte (selon le modèle).

La ventouse ajoute de la facilité d’exécution, mais elle est facultative. Si vous n’avez pas cet outil, il sera sans doute plus simple de travailler à deux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La ventouse est un outil bien pratique, mais pas absolument nécessaire.

La durée de vie utile d’une porte est d’environ 20 ans. Si votre porte est courbe, a subi une torsion ou est voilée, prévoyez plutôt un changement complet.

La fenêtre décorative existe en plusieurs modèles. Celui choisi pour la transformation est le Nobel. Le profilé contour de PVC peut lui aussi être changé. Il ajoute un plus à la transformation.

Les outils

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Voici ce dont vous avez besoin pour la tâche.

Perceuse avec embout

Grattoir levier

Ruban adhésif

Gants

Ventouse (facultatif)

Comment s’y prendre PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Remplacement de la fenêtre décorative de la porte extérieure selon les étapes à suivre

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Remplacement de la fenêtre décorative de la porte extérieure selon les étapes à suivre













1. Du côté extérieur, appliquez un morceau de ruban adhésif sur les quatre côtés du cadre contour de PVC. Le ruban sert à retenir la fenêtre. Il devient un facilitateur très utile. 2. Du côté intérieur, avec l’aide du grattoir levier, retirez d’abord la bande de profilé de PVC pour avoir accès aux vis d’assemblage. Puis, dévissez toutes les vis à l’exception de la vis centrale du bas et du haut en guise de soutien. 3. Dévissez la vis du bas, puis dévissez la dernière vis du haut et préparez-vous à ce que la vitre bouge de son cadre. Il est possible que le cadrage soit légèrement collé contre la porte. Utilisez votre grattoir levier pour le détacher doucement. L’astuce du pro : la vis du haut est la dernière à retirer, car la gravité fera en sorte que la vitre se détachera. 4. Décollez le ruban adhésif, retirez le cadre extérieur de PVC et sortez la vitre vers l’extérieur. Bien que le verre trempé de la fenêtre soit solide, il demeure fragile dans les pointes et les contours. Déposez la vitre sur un carton ou un tapis. Notons que les rebords de la vitre peuvent être coupants, tout comme l’intérieur de l’acier de la porte. Donc, portez des gants. 5. Repositionnez le nouveau cadrage du côté extérieur avec des morceaux de ruban adhésif. 6. Passez un linge sec à l’intérieur du cadre pour éliminer toute saleté. Insérez la nouvelle fenêtre sur le cadre extérieur et pas sur le rebord du trou de la porte. La fenêtre a un sens de pose. Repérez l’étiquette du fabricant : il indique le côté intérieur de la fenêtre. L’espace d’environ 1/4 de pouce entre le contour de la vitre et le trou de la porte joue le rôle de joint de dilatation. Ne remplissez pas ce jeu d’air. 7. Repositionnez le cadre contour intérieur et resserrer les vis d’assemblage. Commencez par la vis centrale du haut et celle du bas. Ensuite, faites les quatre coins et finalement toutes les autres vis. Serrez-les bien afin de compresser suffisamment le joint d’étanchéité. 8. Replacez le profilé de finition qui cache les vis. Pour que ce soit plus facile, placez les coins d’abord, puis exercez une pression vers le centre.