Du 22 au 24 mars, le salon District Habitat revient avec sa formule consacrée entièrement à l’habitation.

L’évènement, chapeauté par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et dont l’ambassadrice est Saskia Huot, sera le rendez-vous des curieux de construction et de rénovation.

Avec une centaine de kiosques campés dans le Centre Expo de Terrebonne, l’exposition vise les acheteurs et les propriétaires avec six districts consacrés à la décoration, au design et à l’ameublement, au développement durable, à l’habitation neuve, à la rénovation et au paysagement.

La nouvelle génération de constructions à faible empreinte écologique sera représentée par la minimaison Ilo, qui ouvrira ses portes aux visiteurs. Les plus fraîches tendances en aménagement intérieur convergeront quant à elles dans l’Espace Tendance.

