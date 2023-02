Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Projet

Installer une porte et son cadrage est beaucoup plus facile qu’on pourrait l’imaginer. Le plus important est qu’elle soit installée droite, d’équerre et solidement ancrée dans la structure d’ouverture de la pièce. Bien qu’il y ait différentes façons de faire, suivez le pro et faites ensuite de même à la maison.

En premier lieu

Généralement, l’ouverture brute pour une porte offre 2 po en largeur et, selon le type de revêtement de sol, 2 po dans le sens de la longueur. Ces espaces laissent de la place pour le cadre de la porte et la mise à niveau. On utilise des matériaux d’ajustement (cale de bois, bardeau de cèdre, pièce de contreplaqué, etc.). On fera la mise à niveau de chaque côté.

Il existe différents types de porte pour différentes pièces de la maison puis, évidemment, divers prix et styles. D’abord, il y a les portes à âme creuse et les portes pleines. Celles dont le centre est vide sont plus économiques et légères. Celles en bois massif, donc plus denses, plus insonorisées, sont, sans surprise, plus chères. Elles demandent également une installation solide et bien ajustée.

L’achat d’une porte avec le trou de la poignée, les espaces de penture et la gâche dans le chant de la porte est beaucoup plus simple.

Pour faciliter l’installation dans le cas d’une porte neuve, il est préférable de l’acheter dans son cadrage. Le cadrage sera usiné pour les charnières et la gâche de la poignée de porte. La porte est fixée temporairement dans son cadrage pour faciliter le transport et l’installation.

Chaque fabricant de portes a son standard de penture. Si vous changez de porte, vous allez devoir modifier l’espace d’encadrement de la penture.

Les outils Fusil à clou pneumatique ou à batterie (idéal) Scie ronde (si vous devez couper le cadrage) Niveau à bulle Perceuse et embout

Comment s’y prendre

Avant l’installation

Prendre les mesures est essentiel.

Vérifiez bien les mesures de l’ouverture disponible pour la porte.

Le niveau est un outil bien utile.

1. À l’aide d’un niveau, vérifiez l’équerrage de la structure de l’ouverture de la porte et le niveau du plancher.

Certains ajustements sont requis.

2. Ajustez les cales pour combler l’espace entre le cadrage et la structure du côté des pentures, exactement où sont les charnières. Utilisez la porte pour vous guider. C’est de ce côté que l’on retrouve la charge de la porte. Truc de pro : utilisez du contreplaqué pour que ce soit solide et durable.

Le cadrage doit être bien mesuré.

3. Au besoin, coupez le cadrage. Dans le cas présent, il y avait une légère pente dans le plancher, nous avons coupé environ 1/4 de pouce pour raplomber le cadrage. « Il est généralement plus solide et intéressant d’appuyer le cadrage au sol plutôt que de corriger au latex », indique Patrick Mathon, des Entreprises I.C.K.

On doit retirer les vis installées par le fabricant.

4. Dans le cas d’une porte neuve, retirez les vis ou le bloc de transport pour libérer le cadrage.

Dans ce cas, le gypse doit être coupé.

5. Assurez-vous que l’espace est droit, d’équerre, sans accroc (gypse, plâtre ou autre).

Installez...

6. Glissez le cadrage et sa porte dans l’espace prévu, puis fixez la porte en la clouant. Positionnez d’abord un premier clou, qui sert de pivot, et clouez. Ensuite trois ou quatre clous autour de la penture devraient être suffisants. Le cadrage est installé sur du solide (cale de contreplaqué et bois de structure). De trois à cinq clous sont nécessaires du côté de la poignée sur les cales d’ajustement pour qu’elle ne bouge pas. Vous aurez à dévisser les vis des charnières afin de les resserrer bien en place.

Quelques ajustements...

7. Ajustez avec un bardeau. Astuce : on ajuste pour que la porte soit bien appuyée sur son arrêt. Placez les cales d’ajustement du même côté pour ajuster l’angle jusqu’au bon serrage. Placez-les dans la zone de la gâche, elles seront cachées par la quincaillerie. Ne placez pas de support au haut de la porte.

Dernière étape

Coupez les bardeaux de cèdre au rebord du mur.

Coupez les bardeaux de cèdre au rebord du mur. Coupez les cales avec un léger angle vers l’intérieur pour éviter que les bardeaux de cèdre débordent du gypse. Au moment d’installer vos moulures, tout sera droit.