Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Projet

Effectuer des travaux de finition dans la maison est une tâche accessible et agréable, même pour les apprentis bricoleurs. L’installation de moulures intérieures est justement le genre de travail léger et agréable à faire soi-même.

En premier lieu

Mis à part pour créer un décor, la plupart des moulures ont une double action. La moulure autour d’une porte ou d’une fenêtre cache le cadrage et la structure ; la moulure de bas de mur, de son côté, camoufle l’espace entre le mur et le revêtement de sol. Elle devient donc incontournable.

La moulure se présente en différentes matières. La moulure en MDF (fibre de pin) est économique et facile à couper. Elle n’a qu’un apprêt et elle doit être peinte après avoir été fixée.

La moulure de bois est aussi une option. En érable, en chêne ou en pin, elle peut être teinte, cirée, huilée ou vernie. Bien qu’elle soit plus chère, elle est solide et très durable. Le modèle en pin jointé est une option bon marché pour une moulure de bois, mais elle doit être peinte pour un meilleur look final.

La moulure crée un trompe-l’œil. Pour que ça fonctionne bien, assurez-vous de ne rien forcer.

Les outils Ruban à mesurer

Scie à onglets (idéal)

Fusil à clous à air comprimé ou à batterie (idéal)

Niveau à bulle

Pistolet à calfeutrer

Comment s’y prendre

1. Mesurez la moulure. Posez votre ruban à mesurer sur le bord de l’ourlet du cadrage jusqu’à l’autre ourlet.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On commence par mesurer la moulure.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ourlet est souvent moulé et représente environ 1/8 de pouce.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ourlet du cadrage de porte sert de guide esthétique afin de placer la moulure en retrait. 1 /3





2. Coupez la moulure. Vérifiez, ajustez-vous et fixez. La lame de votre scie fait 1/8 de pouce. Attention de mettre votre lame du bon côté pour avoir la mesure exacte. Un truc : mesurez à la pointe longue, elle est plus facile à repérer au moment de la coupe avec la scie à onglets. Sinon, tracez-la en entier pour vous guider.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Coupez la moulure au moyen d’une scie à onglets.

On voit de plus en plus de cadrage de porte et de fenêtre avec des coupes droites pour un look contemporain. Si vous choisissez cette option, pour vous aider durant l’installation, fixez la moulure du dessus, puis les côtés. Patrick Mathon, des Entreprises I.C.K.

3. Fixez les moulures. Utilisez une cloueuse pneumatique. Elle est rapide et précise. L’avantage de la moulure contemporaine droite et sans profil est qu’elle permet de sabler pour un meilleur ajustement. S’il y a lieu, enfoncez vos têtes de clous.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Utilisez une cloueuse pneumatique pour fixer les moulures.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Assurez-vous que votre angle est bien aligné à 45 degrés. Sinon, réajustez avec un outil levier et venez clouer directement dans la moulure pour tout solidifier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Du côté de la charnière, ajoutez 1/16 po pour éviter que la moulure frotte sur la charnière, force et fasse un bruit. 1 /3





Dernière étape

4. Tirez un cordon de latex. Le latex sert de colle pour solidifier la moulure et esthétiquement, il cache l’ombrage et ramène la ligne. Remplissez aussi les angles ou les arêtes de coupe. Cette partie de finition ajoute un aspect esthétique essentiel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Tirez un cordon de latex pour solidifier la moulure et offrir une finition plus esthétique. Il peut aussi se peindre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le cordon de latex cache l’ombrage et ramène la ligne.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Remplissez aussi les angles et arêtes de coupe.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Truc : gardez à votre portée un linge humide. Il permet de garder vos doigts propres et humides pour aider à glisser sur le latex. Vous pouvez aussi nettoyer du même coup l’excédent. 1 /4







Un peu plus loin

L’utilisation de moulures classiques, une fois assemblées selon un modèle bien établi, peut créer un décor intéressant à petit prix. Le succès de ce genre de projet est dans la planification et dans la bonne utilisation de l’espace (et de votre imagination !) pour réaliser un mur aux accents différents et personnalisés. Certaines entreprises spécialisées en revêtement mural peuvent vous offrir des moulures avec des profilés stylés ou proposent des combinaisons de moulures qui, une fois bien assemblées, créent des décors différents et remarquables.